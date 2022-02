Conocer a Fidel Castro cambió completamente mi vida

El 28 de marzo del 2002 el Comandante en Jefe Fidel Castro dejó inaugurado el Curso de Superación Integral que posibilitó la reincorporación al estudio de miles de jóvenes en Cuba.

En Manzanillo, provincia de Granma, a la espera de la llegada de Fidel, en la plaza abierta “Celia Manduley”, cerca de las seis de la tarde, a pocos metros del mar, Wilden Javier Guerra Estrada sintió un extraño frío, cuando vio acercarse al hombre alto, vestido de verde olivo, que lo saludó.

Desde este momento, la vida de este joven con apenas 19 años de edad, desvinculado del estudio y el trabajo, tomó un nuevo rumbo, sería alguien en la vida.

Hoy sus palabras rememoran aquellos momentos en que sintió como que volvía a nacer en brazos de su Revolución.

¿Qué posibilidades le brindó a usted incorporarse al Curso de Superación Integral?

“Como todo niño tenía sueños que deseaba cumplir, anhelaba ser militar, específicamente piloto de combate, aunque no fue un sueño que puede materializar. Posteriormente la vida me premió al ingresar a uno de los Programas Priorizados de la Revolución, que fue el Curso de Superación para Jóvenes, idea genial de nuestro invicto Comandante en Jefe, el cual le dio la posibilidad a muchos jóvenes que al igual que yo nos encontrábamos desvinculados por una causa u otra, del estudio y del trabajo, y que quizás veíamos frustrados nuestras ansias de ser profesionales y ser útiles a nuestra sociedad. Pienso que todo esto constituyó un antes y un después en la vida de todos los que pasamos por allí”.

¿Qué significó para usted conocer al Comandante en Jefe en esa etapa juvenil?

“Todo fue una incógnita, solo sabíamos que íbamos a la inauguración de este proyecto, y que a mi provincia natal de Granma se le había otorgado la sede de tan importante programa.”

“Muchos de mis compañeros no pudieron asistir, pues la presencia al mismo fue de manera selectiva, lo cual despertaba en mí una mayor curiosidad de saber a qué personalidad veríamos allí. Mientras nos trasladábamos hacia Manzanillo, nos comunican que esa figura que tanto interés despertaba entre nosotros sería Fidel. Imagínese, saltábamos de alegría, deseosos de llegar a esa plaza, donde pronunciaría las palabras centrales de ese acto. ”

“Dos días después intercambiamos con él al finalizar su discurso en la tribuna abierta efectuada en el municipio granmense de Buey Arriba. Fue una impresión difícil de describir , algo emocionante que nunca olvidaré”.

Una vez finalizado este período estudiantil, ¿por cuál profesión se inclinó?

“Opté por una de las carreras más hermosas, el Magisterio, inspirado en grandes maestros que a lo largo de la historia pusieron en alto la enseña en Cuba. Concluí los estudios universitarios graduándome como licenciado en Educación Primaria, obteniendo Título de Oro”.

¿Qué significó para usted mantener comunicación con Antonio Guerrero, uno de nuestros Cinco Héroes?

“En la etapa final de mis estudios universitarios leí una publicación en el periódico Juventud Rebelde, que contenía las direcciones de las cárceles en las que se encontraban prisioneros los Cinco Héroes cubanos. Me decidí a escribirle a Antonio Guerrero Rodríguez, con la duda de que si le llegaría o no esta carta. Mi sorpresa fue cuando recibí la respuesta donde con su puño y letra respondió a cada una de las interrogantes que yo le hice. A partir de ahí, por muchos años, mantuve una estrecha comunicación con este incansable luchador por la paz . Estas cartas aún las conservo en un lugar muy sagrado. Las mismas significaron para mí una bujía inspiradora para continuar su legado y preservar nuestras conquistas”.

Casi toda su vida usted ha estado dirigiendo, ¿cuál fue la receta para ser siempre un buen líder?

“Dirigir es un arte, para lo cual no existe una receta, pero el secreto está en la entrega y la responsabilidad que se es capaz de dar a toda profesión que se desempeñe. Mi vida laboral como maestro inició en una comunidad de carácter histórico, Ruta Martiana. A partir de ahí ocupé cargos de dirección en otras demarcaciones del municipio Contramaestre y Tercer Frente. En este último inauguro en mi condición de director , la Escuela Martiana, segunda de su tipo en esta provincia, cuyo objetivo es profundizar la historia del Tercer Frente Oriental Cubano, con énfasis en la vida y obra del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque”.

Actualmente, usted se encuentra desempeñando el cargo de director municipal de la Dirección de Inspección en Contramaestre, siendo así uno de los cuadros más jóvenes de este municipio, con apenas 39 años de edad. ¿Cómo llega allí y qué representa para UD asumir esta responsabilidad?

“A la Dirección de Inspección llego a propuesta del Primer Secretario del Partido en mi municipio, José Ángel Labrada Castillo, quien vio en mí todas las condiciones para desempeñar tan responsable labor, aunque ya tenía los conocimientos teóricos pues en el año 2012 me había graduado como Supervisor Integral. Ha sido una tarea difícil, pero no imposible, pues me ha tocado enfrentar la actual situación epidemiológica por la que atraviesa el país. Añadido a esto, la lucha contra las indisciplinas y las ilegalidades es otro de los retos a los cuales me enfrento día a día con mi colectivo laboral.”

“Mi mayor satisfacción es saber que con mi actuar defiendo los derechos de la población, y más aún cuando se me acercan dando muestras de reconocimiento por la labor que realizamos, lo cual representa en mi un mayor compromiso. Manteniendo en alto el lema de que “Nos debemos al pueblo, y para él trabajamos”.

¿Qué mensaje le trasmite a las nuevas generaciones de cubanos?

“A los jóvenes los exhorto a que no dejen de soñar, que todo lo que se propongan en la vida lo pueden alcanzar, que toda meta tiene un propósito y es alcanzable, si le dedican tiempo y empeño. Que mantengan la mirada puesta en el futuro, defendiendo así todas las conquistas logradas por nuestra Revolución, como lo hizo la Generación del Centenario, con Fidel al frente. Que sean una juventud comprometida con su tiempo, pensante, innovadora, y con ganas de seguir construyendo un país major”.

Por: David Alejandro Medina Cabrales