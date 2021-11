Estudiantado cubano tras la ruta creíble de Mella

Con asombro Julio Antonio Mella mira al estudiantado cubano en plazas y edificios universitarios, y hasta sonríe al ver a sus semejantes tras la continuidad revolucionaria. El líder estudiantil reconoce que, aunque su vida en torbellino no fue en vano, su despedida adelantada, nutre aptitudes y saberes.

Con orgullo Mella comprende que valió la pena sacar de las garras de la injusticia y la violencia la sabiduría que alimenta a los estudiantes; que aprender es la oportunidad más valiosa para salvar la Patria y perseguir los sueños; que la vida es eso, continuar el viaje para pertrecharnos de armas ideológicas y pensamientos positivos camino al progreso hasta el día del último adiós.

Por esa pasión revolucionaria Mella legó al estudiantado cubano que la educación significa emancipación, libertad; significa elevar el alma a la gloriosa luz de la verdad, la luz por la cual sólo los hombres y mujeres pueden ser liberados. Inspirados en el ejemplo de Mella, los estudiantes que se cultivan en las secundarias, pre-universitarios y universidades, reanudan sus retos con voluntad y determinación, tras el impacto de una pandemia, para continuar siendo libres y aportando al proyecto social cubano.

Con la convicción de que después de muertos somos útiles, que nada de nuestra obra se pierde, el estudiantado de la nación sabe a conciencia que a esta Cuba hay que defenderla para consolidar aun más la obra revolucionaria, para que la República se mantenga de sí, antes que ser esclavos de nadie.

Frente a las pretensiones mercenarias de arrebatar nuestra independencia y soberanía, los estudiantes de Cuba saben dónde están y hacia dónde van, aunque puedan existir algunos confundidos; saben que con el enemigo no puede haber pacto, ni rendición, ni derrota, que la virtud está en defender la Patria arropada de héroes inclaudicables.

Hoy cuando los ensayos del imperio han quedado en el vacío, Mella continúa mirando con asombro y orgullo al estudiantado de su tierra, al conocer que tienen una hoja de ruta creíble, avalada por el arrojo y la valentía de una Revolución socialista.

Please follow and like us: