Acto provincial por el día del estudiante en Contramaestre

Gracias al amplio movimiento estudiantil en el enfrentamiento a la pandemia en dos mil 21 y el fortalecimiento de los planteles en todo el territorio, el municipio Contramaestre fue la sede este 17 de noviembre del acto provincial por el día del estudiante. En el evento fueron reconocidos colectivos y estudiantes destacados en labores de pesquisas, apoyo a centros de aislamiento, organización de colas y labores productivas.

El politécnico Ramón Ricardo Méndez Cabezón en el municipio Contramaestre fue la sede de las actividades provinciales con motivo del día del estudiante.

Con la presencia de la primera secretaria del Comité Provincial de la UJC en Santiago de Cuba, Gladis Geydis García Vaillán y el primer secretario en el territorio Juan José Torres Rosales, así como la Directora de Educación Municipal Marisel Echavarría Gé, fueron entregados reconocimientos a colectivos, planteles y estudiantes destacados en el periodo.

Del mismo modo le fue entregado a varios estudiantes la condición de Jóvenes Por la Vida, un reconocimiento que aceptaron más comprometidos con la construcción de la obra socialista.

La jornada fue matizada además por la entrega de esta condición que otorga el Comité Nacional de la UJC a la Filial de Ciencias Médicas de Contramaestre, centro educativo con sobresalientes resultados en la batalla contra la Covid-19.

Este 17 de noviembre fue un día de compromiso de los más jóvenes con las tareas vitales y estratégicas que enfrenta la revolución en tiempos en los que los estudiantes no fallarán.

