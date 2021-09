Día de graduación de la Filial de Ciencias Médicas en Contramaestre

En el histórico BANFAIC se realizó el acto de graduación de la Filial de Ciencias Médicas de Contramaestre, más de 150 profesionales de la salud, mayoritariamente de la carrera de Medicina, se incorporarán a las comunidades y centros hospitalarios para ejercer sus profesiones.

La rectora de la Universidad Ciencias Médicas en Santiago de Cuba, Dra Migdalia Fernández Villalón, junto a otros representantes de esta institución, el gobierno local y la dirección de salud, entregaron los títulos de oro y otros reconocimientos a quienes se destacaron en la docencia, deporte, cultura y las investigaciones.