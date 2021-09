Conocimiento desde casa en tiempos de la Covid-19

Cristófer de Jesús convierte su casa en aula, donde no hay una mesa ni una pizarra; sólo un juego de sala y un televisor que trasmite el conocimiento necesario para crecer. Todavía este pequeño de 10 años no lleva la mochila a cuesta, manteniéndose a la espera del anhelado reencuentro en grupo, para hacer realidad un período lectivo presencial en su escuela.

Por razones de seguridad, cinco meses han retrasado el acercamiento de alumno-maestro, con miras al mañana de aciertos, cinco meses de interrupción de una rutina escolar ajustada a la instrucción pedagógica, según preceptos de la Cuba socialista.

La Covid-19 nos ha puesto a prueba en el cambio de una estrategia que también fortalece el aprendizaje individual en compañía de la familia, mediante actividades docentes televisivas.

Las teleclases con experimentados educadores ensanchan los saberes de Cristófer de Jesús, quien desde su comunidad rural agradece el alcance y las fortalezas de la Educación cubana para preparar a la generación de la continuidad revolucionaria.

Sentado en un sillón de la sala de su casa, este infante del consejo popular de Ruta Martiana, con ayuda de su abuelo, asegura los apuntes en sus libretas gracias a una superficie de madera buscada para la ocasión. Matemática, Español, Historia, Ciencia y Geografía son asignaturas que forman parte de la reanudación del curso 2020-2021 que contará con 16 semanas lectivas.

Consolidar conocimientos, aún desde casa, donde una pandemia separa a estudiantes del aula, al tiempo que Soberana 02 ya avisora su protección, es el reto mayor para que niños como Cristófer de Jesús Silveira Zorrilla tengan seguridad, confianza y esperanza de la fuerza de un país.