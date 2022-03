Bárbara Donet Olivera, una mujer que no teme a los retos

La directora del Centro Universitario de Contramaestre, en la provincia Santiago de Cuba, Bárbara Donet Olivera, es una mujer que no teme a los retos, licenciada en Contabilidad y Finanzas, ha pasado gran parte de su vida laboral, dirigiendo procesos educativos y a las personas que los desarrollan.

Hoy la presentamos como la mujer que enfrenta los desafíos de los actuales tiempos, con la valentía que caracteriza a las cubanas.

Periodista (P): ¿Cómo fueron tus inicios en la pedagogía?

Bárbara Donet Olivera (BDO): Mis inicios en la pedagogía los valoro de muy positivos, yo inicié en el 1999 en el Politécnico Ramón Méndez Cabezón, como jefa de Departamento, luego me mueve el municipio para el José Mercerón, ahí también realicé la misma función además de Subdirectora, hasta que en el año 2000 me incorporo la filial del Pedagógico, como coordinadora de la carrea de Contabilidad y Finanzas. Fue un tiempo muy bonito, de mucho aprendizaje, donde los profesores que estábamos ahí no cobrábamos por esa función sino por ls escuelas de donde veníamos, hasta que finalmente iniciamos el Centro Universitario, empiezo como jefa de carrera, subdirectora y hace tres años soy la directora.

P: Desde que iniciaste tu vida laboral has sido una mujer con muchas responsabilidades, ¿cuánto te ha aportado ser directora del Centro Universitario Municipal?

BDO: Es muy importante, de mucho aprendizaje, nuestro Presidente le ha dado una nueva visión a lo que tiene que ver con ciencia, con innovación y muy importa también llegar a concretar nuestra estrategia de desarrollo territorial, porque evidentemente ahí se va a ver un Contramaestre diferente, donde todos vamos a ser parte, vamos a transformar la realidad que hoy tiene nuestro municipio, con muchas posibilidades, para todos los actores, tanto estatales, como particulares, porque deben integrarse todos.

El actuar como cuadro, de muchos esfuerzo, de mucho trabajo, toda vez que ser mujer nos lleva también a muchas responsabilidades en la casa, muchas reuniones fuera del municipio y también aquí. Estamos trabajando ahora con personas jóvenes, en ellas confiamos.

P: Profesionalmente el hecho de ser mujer te ha traído limitaciones

BDO: Para nada, porque en eso también tiene que ven un poco lo del carácter y los compañeros de trabajo, nosotros somos un equipo, hemos logrado paso a paso tener un equipo de trabajo que está en vía de consolidación. Cada cuadro tiene sus reservas, reales, que en cualquier momento pueden ocupar cargos de dirección. El Centro Universitario tiene empoderadas a las mujeres.