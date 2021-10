Tropical Contramaestre S.A retoma proceso inversionista

Después de una parada por la contracción internacional generada por la pandemia de Covid-19, la empresa de capital Mixto Tropical Contramaestre S.A en el santiaguero municipio de Contramaestre retoma su proceso inversionista. La instalación de un moderno equipamiento elevará los niveles de competitividad de la industria y ampliará sus capacidades productivas.

Con la llegada al país de nuevo equipamiento, la empresa de capital mixto retoma su proceso inversionista. Sobre el tema declaró Tommaso Mayolo, Gerente de Operaciones.

Please follow and like us: