Trópical Contramaestre crece y amplía su mercado

A pesar de los obstáculos generados por la pandemia de Covid-19 y el bloqueo estadounidense, la empresa Trópical Contramaestre S.A muestra un significativo crecimiento con relación al pasado año. La industria ubicada en el santiaguero municipio de Contramaestre se alista para nuevos retos antes de finalizar dos mil 21.

A pesar de la contracción económica a nivel global generada por la pandemia, Tropical Contramaestre S.A creció productivamente con relación al pasado año especialmente en el beneficio del tomate.

Please follow and like us: