Sincronizó la termoeléctrica Antonio Guiteras

Luego de fallas técnicas en la turbina de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que demoraron su sincronización con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y realizadas las correcciones pertinentes, en la tarde de ayer volvió a entrar en línea el bloque unitario de generación, e incrementaba gradualmente el aporte de energía, altamente significativo en medio de la contingencia que vive el país en ese servicio.

Edier Guzmán, director de Generación Térmica de la Unión Eléctrica, explicó que la planta empezó a ganar carga de manera progresiva hasta alcanzar los 140 megawatts (MW) alrededor de las 7.30 p.m., y, de no presentarse otros inconvenientes, debían completarse los 260 MW de potencia al final de la noche.

Precisó que, al mismo tiempo, los especialistas estarían muy atentos al comportamiento de la turbina, en la cual se registraron con anterioridad algunos valores por debajo de los requeridos y que exigieron la presencia de expertos para ajustar y dar uniformidad a todos los componentes de esa área.

Misbel Palmero Aguilar, director del bloque, señaló que, considerando la envergadura de la falla, se decidió mantener la caldera y equipos auxiliares en régimen de trabajo, para retomar la generación tan pronto como fuera posible, algo que resultó provechoso.

Al cabo de cinco días, los técnicos de la planta, operarios de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Termoeléctrica, y otros especialistas de varios lugares del país, lograron entrar y reparar la caldera, una labor en extremo complicada.

Las labores intensas de las últimas horas en la CTE matancera refuerzan la idea de que no es nada fácil la reparación y puesta en marcha de una termoeléctrica. El menor percance puede modificar el correcto funcionamiento de la industria.

Directivos del mayor bloque unitario del país habían anunciado que sincronizarían el mismo en menos de una semana, empresa difícil pero no imposible.

Pensaron ganar tiempo, acortar los plazos del mantenimiento por algo que comentó este lunes el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz en la propia unidad. “Ellos están conscientes de la importancia del trabajo que realizan”.

De manera paralela hicieron otras labores importantes para el buen desempeño de la unidad, necesitada, como se ha recalcado, de un mantenimiento capital.

