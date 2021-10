Nuevos retos para cosechadores de tabaco en Contramaestre

La campaña de siembra de tabaco inició el pasado 10 de octubre en la provincia Santiago de Cuba por el suroriental municipio de Contramaestre, territorio que alcanza los mayores volúmenes de la hoja. La apertura de la campaña 2021 -2022 se efectuó en áreas del destacado productor Rogelio Mora González, asociado perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Moisés Popa.

Mora González es uno de los cincuenta y cuatro productores de tabaco que desarrolla este cultivo de gran impacto para la economía del país. Este tabacalero, en la actual contienda, se propone sembrar una caballería de tabaco de la variedad Corojo 2006, y más una caballería del tipo Sancti Spíritus con destino a la exportación. Esta variedad se introduce en el municipio por primera vez.

Preparativos de la campaña 2021 -2022

El territorio contramaestrense para la presente cosecha de siembra de tabaco tiene el gran reto de cultivar ciento dieciséis hectáreas. De ellas ciento diez de la variedad Corojo 2006, plantaciones de las cuales ya se tiene experiencia en cuanto a su cultivo en el municipio, debido a las características del suelo y el clima, lo cual favorece el crecimiento, desarrollo y rendimiento por hectárea.

Para garantizar este volumen de siembra aseguró Enrique Concepción Mora, director de la Unidad Empresarial Tabaco en Contramaestre (…) se debe garantizar 4 millones 640 mil posturas como mínimo, con promedio de 40 mil posturas por hectáreas y tener mil quinientos cuarenta y seis canteros. Cifras que permitan satisfacer la demanda de los productores, así como de otros que se han sumado a esta campaña (…).

Concepción Mora dijo además que (…) ya tenemos todos los semilleros que garantizan las posturas en diferentes fases, es decir, los canteros se estiran en correspondencia a la estrategia de siembra y basada en ella, vamos tirando los semilleros para ir cubriendo por etapa la siembra de las áreas que necesitamos (…).

Todo esto con el objetivo de cumplir las ciento cuarenta toneladas de producción; cifra que le permitirá alcanzar mejores resultados económicos a la empresa además de la sostenibilidad y el mantenimiento de los trabajadores sin interrupciones laborales.