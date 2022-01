Un rey de la raspadura en Contramaestre

La raspadura, que se obtiene a partir del guarapo, y de alta demanda en la región oriental de Cuba, hoy constituye el sustento de la familia de Héctor Manuel. Con él conversamos sobre este dulce fabricado con en su propio hogar.

Periodista: ¿Cómo comienza para ti, la elaboración de la rapadura?

Héctor Manuel: Quizás comenzó en forma de un pasatiempo para recordar lo que hacía mi bisabuela y mi abuelo, pero hoy en día se ha convertido en mi principal labor económica, con los mismos métodos, con la misma maquinaria, de hace ciento y tantos años, pero la fórmula de la raspadura es hoy igual que como lo hacían mis antepasados.

P: ¿Es difícil la fabricación de la raspadura?

H.M: No es tanto lo difícil como el ardor del trabajo. Hay que levantarse de madrugada, dos o tres de la mañana, y en ocasiones son las seis o las siete de la noche y estás trabajando en el horno, en la paila, en la elaboración acorde a la cantidad que se haga. Esto es un trabajo extendido, tiene un horario fijo, sabes cuando empiezas, pero no sabes cuando vas a terminar.

P: ¿Cómo comienza una jornada laboral tuya?

H.M: Comienza desde el campo, el corte, la transportación de la caña hacia el molino, la molienda, seguidamente la cocción del guarapo, la depuración del guarapo para sacarle las impurezas, quitar todo lo que pueda darle una textura no adecuada a la raspadura, luego viene bajar la paila con cuidado para dejar el melado en reposo, en total son casi más de ocho horas continuas de trabajo.

P: ¿Y usas las mismas fórmulas de tus antepasados?

H.M: Quizás cambien pequeños detalles como el molino que antes era tirado por bueyes y ahora se modernizo un tanto, hoy se mueve con electricidad, pero básicamente todo sigue siendo igual.

P: ¿Toda esta maquinaria la has echado a andar con los conocimientos que tienes de mecánica y electricidad?

H.M: Me di cuenta que el trapiche como era antes tirado por bueyes no era necesario si ya en la actualidad tengo motores eléctricos de alto rendimiento y adecuada potencia, tiene reductores que son capaces de darle la cadencia y el paso adecuado a las masas para tener el mayor rendimiento en lo que respecta a la molienda, así evito el trabajo animal y obtengo un mayor rendimiento en la producción total.

P: ¿Todas las cañas dan el mismo sabor en la raspadura?

La caña adecuada para la raspadura tiene que estar bien sazona, hay terrenos donde el pH es muy alto y no da una raspadura buena y esos detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de la fabricación. Yo por ejemplo voy probando hasta encontrar una textura adecuada, con buen color y un sabor exquisito; así voy desechando las diferentes variedades de caña, de acuerdo al terreno hasta encontrar la más adecuada para obtener un producto final de alta calidad.

La raspadura y sus sabores calidad

P: ¿Con cuántos sabores has elaborado la raspadura?

H.M: La raspadura es un dulce base, puedes de la bondad que tiene que es un dulce como tal crear infinidades de productos, puedes mezclarla para hacerla con maní, con ajonjolí, chocolate, leche, vainilla, lo que a usted se le pudiera ocurrir puedes experimentarlo y diversificar la producción.

P: ¿Cuál es el destino de la venta de tus raspaduras?

H.M: La raspadura mía por lo general se vende aquí mismo en la zona donde se utiliza mucho como edulcorante para el café, ya es un tanto más económica muchas son las personas que la utilizan para endulzar.

P: ¿Te gustaría poder convertir este negocio familiar en una mini industria?

H.M: Si, el sueño de toda persona que empieza algo en la vida es verlo crecer, verlo desarrollarse, claro que me gustaría tener más aristas, más movimientos, quizás un poco más de aprovechamiento del terreno, de la caña, en fin de todo.

Sí, claro que lo he intentado, pero eso lleva recursos, condiciones que no están a la mano, quizás tú quieras, pero no basta con querer sino no tienes los recursos o el apoyo para hacerlo.

P: Los vecinos están pendientes en cuanto suena la chimenea ya están aquí pendientes para comprar tu raspadura.

H.M: El humo de la chimenea y el olor del guarapo enseguida nos delatan y el aire se llena del aroma de la raspadura que lo arrastra por todas estas lomas, ese es el aviso para que los vecinos acudan a comprarla.

H.M: P: ¿En qué utilizas los sub-productos de la raspadura?

H.M: Los sub-productos que se descomponen aquí son la cachaza, el bagazo, las mieles como tal el melado de caña que se puede utilizar para elaborar dulces, la cachaza se utiliza como alimento animal y el bagazo es biomasa que se utiliza como combustible para el horno para la cocción del guarapo, es decir que es un ciclo total, viene la caña del campo y en el trapiche se queda totalmente, o sea que no tiene desperdicios que tengas que votar o desechar, todo eso se cierra en ese ciclo, alimento para las personas, alimento para los animales y combustible para el horno, ya se acabó, eso es un ciclo cerrado. Aquí no podemos darnos el lujo de votar las cosas que nos da la naturaleza sino de reutilizarlas.

P: ¿Has tenido oportunidad de presentar este proyecto en algún foro o evento?

H.M: No he tenido la oportunidad la presentar la raspadura en un foro o un concurso como tal.

P: Una vez me contaste que tu sueño era poder vender tu raspadura en todo Baire, por lo menos.

H.M: Ese sueño se mantiene.

P: ¿En qué sueñas con la raspadura?

H.M: Yo sueño con poder tener un pequeño ingenio raspadurero, tener altas producciones y un mercado estable para eso; dedicarme totalmente a ese negocio; moler grandes cantidades de caña para fabricar grandes cantidades de raspadura y tener un mercado el cual acepte las producciones que yo tengo, las cantidades que se hagan.

Le agradezco mucho lo que usted hace, este reportaje para que las personas conozcan que en Cuba también de fábrica buena raspadura.

P: Muchísimas gracias Héctor Manuel, éxitos en este noble empeño.