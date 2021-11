Conozca al municipio Contramaestre, Provincia Santiago de Cuba (+Video)

Contramaestre es el más occidental municipio de la provincia Santiago de Cuba. Se encuentra asentado al pie de la cordillera de la Sierra Maestra y en el centro sur del oriente cubano.

Con una población de 105 mil 370 habitantes, el territorio basa su economía fundamentalmente en la actividad agraria. En sus predios se encuentra el principal polo productivo santiaguero, la Empresa Agropecuaria de Laguna Blanca.

Se trata de 7 mil 500 hectáreas de tierra dedicadas fundamentalmente a la producción de viandas, hortalizas y granos. Las producciones que aquí se obtienen abastecen en su inmensa mayoría los mercados de la ciudad de Santiago de Cuba.

Otras dos grandes entidades apuntalan la actividad agrícola local: la Empresa Agroindustrial América Libre y la Empresa de Café Rolando Ayud. En ambos casos impulsan esta estratégica labor, con el desarrollo de polígonos productivos en los que se prioriza la cría de animales de corral.

Contramaestre posee una importante área del Plan Turquino. Dos de sus trece distritos están enmarcados en zonas montañosas donde la producción de café cobra un marcado significado.

Entre los Negros y La Torcaza se producen anualmente alrededor de 450 toneladas del aromático grano que son beneficiados por la Unidad Empresarial de Base Rolando Ayud, industria que también procesa el grano de las cinco provincias orientales. Sus producciones representan el 56.6 % del total de las 4 empresas procesadoras de café en el país, así como el 40% del café exportable y el 74 % del café de consumo nacional.

Como parte de la búsqueda de la soberanía alimentaria y el completamiento de ciclos productivos, fue construida la Planta de Tratamiento de Granos en el territorio con capacidad de 120 toneladas diarias lo que la hace la mayor de su tipo en el país.

La Empresa de Capital Mixto Tropical Contramaestre S.A es un ejemplo de los esfuerzos del país para desarrollar su infraestructura. El procesamiento de frutas y vegetales se consolida y tiene un futuro promisorio teniendo en cuenta la disponibilidad de materia prima en los campos y el proyecto inversionista que en estos momentos se acomete en esa industria.

Los principales conglomerados humanos se localizan en los poblados de Baire, Maffo, Los Negros, Pueblo Nuevo, Venta de Casanovas, Laguna Blanca, Xavier, los Pasos, La Carolina y la ciudad de Contramaestre.

El municipio posee una importante red de consultorios, policlínicos, hogares maternos, casas de abuelos y hogar de ancianos. Aquí se encuentra una de las instituciones de salud más importantes de la provincia, el Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo.

Contramaestre cuenta con 131 instituciones educativas, las cuales cubren las necesidades docentes desde las primeras edades hasta niveles superiores. El Centro Universitario Municipal desarrolla una dinámica actividad científica e investigativa, que aporta a los planes de desarrollo local.

La amplia red del Comercio, la Gastronomía y los Servicios incluye hoteles, restaurantes, cafeterías, bodegas y mercados, algunos de ellos en medio de un proceso de perfeccionamiento que deberá aportar en breve mayor calidad en los servicios que allí se prestan.

Con una rica tradición, el sistema de Casas de Cultura, museos, librerías, bibliotecas y galería conforman un amplio abanico de instituciones con muchas potencialidades materiales y humanas para el enriquecimiento espiritual de los contramaestrenses.

Este territorio tiene una rica historia con trascendentales hechos que marcaron a toda la nación. El 4 de noviembre de 1868 se produjo en Pino de Baire la primera carga al machete dirigida por Máximo Gómez; el 24 de febrero de 1895 tuvo lugar el Grito de Baire dirigido por Saturnino Lora, y ordenado por José Martí. También fue escenario de luchas campesinas durante la seudorepública y de la Batalla de Maffo dirigida por Fidel Castro, última gran acción del Ejército Rebelde contra la dictadura batistiana.

Aquí vive el pueblo revolucionario y fidelista que despidió a su líder histórico con el compromiso de seguir venciendo los retos que nos impone la naturaleza y los enemigos de la Revolución.

Es Contramaestre, donde siempre le esperará la victoria.

