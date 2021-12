Nuevos logros fitosanitarios en Contramaestre

Dicen que cuando existe voluntad y ganas hacer no hay metas imposibles, cualidades que sobran en la personalidad de Domingo Elio Pacheco especialista en Sanidad vegetal y manejo integrado de los cítricos.

Hombre que por su conocimiento en esta especialidad ha logrado investigaciones con un gran impacto en el desarrollo de diversas plantaciones cultivadas en el suroriental municipio de Contramaestre.

Elio Pacheco quien presta sus servicios a la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Domingo Portela Placeres ha creado junto con la Ingeniera Eidis Franco Rodríguez un método y un bioestimulante químico que ayuda a evitar la propagación de plagas y enfermedades de diversos cultivos entre los que se destacan el tomate y el cítrico.

FIRACANES y MIDIACABER DÚO son hoy dos resultados evidentes de la ciencia y la técnica en esta parte del oriente de Cuba, logros que ha beneficiado la atención a los cítricos así como a otros cultivos, sustituyendo, en algunos casos, productos químicos que normalmente se adquieren en el mercado internacional.

