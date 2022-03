Laritza una campesina con el corazón en la tierra

El movimiento campesino en Contramaestre, municipio al sur del oriente de Cuba, cuenta actualmente con 3 612 asociados en siete Cooperativas de Producción Agropecuarias y 27 de Créditos y Servicios.

La mujer es bastante representativa en el campesinado contramaestrense donde suman 617 en todo el territorio vinculadas principalmente a la producción de alimentos.

Laritza Brizuela López es una de esas campesinas contramaestrenses apasionada por la tierra de la que hoy obtiene frutos.

PERIODISTA: ¿ Por qué la tierra siendo tan joven?

LARITZA : “ Amo la tierra desde niña. Mi padre fue siempre campesino y tal parece que he heredado esa pasión. Me gusta sembrar de todo y cuando cosecho siento la satisfacción de que lo que obtengo no solo es para mi familia, sino para el pueblo”.

P: ¿ En tu finca La Maravillosa de la CCS Ruta Invasora que has sembrado?

L : “ Siembro de todo : yuca, plátano, calabaza, frutas entre otros. Sobre todo las hortalizas porque me gustan y tengo la posibilidad de agua ”.

P :¿ Cual es la mayor satisfacción de un campesino o campesina que produce?

L : “Cuando tu realizas las cosechas aportar esos alimentos a quien los necesite. Durante el enfrentamiento a la Covid_ 19 mi esposo y yo realizamos donativos al hogar materno del municipio, a las escuelas que sirvieron de centros de aislamientos y le realizamos una actividad a los 16 niños que padecen de cáncer en Contramaestre en coordinación con la dirección de salud pública y el apoyo de muchos organismos de la localidad”.

Cuando hoy en la agricultura del municipio de Contramaestre la siembra de arroz se realiza de forma esporádica Laritza apuesta por este cultivo.

LARITZA; “ Yo soy de Manzanillo provincia Granma y este territorio es el mayor productor de arroz en Cuba. Y cuando me entregaron esta finca en usufructo vi las potencialidades que tiene para el cultivo del arroz.

“ Comencé consultado con productores de arroz de esa zona e intercambiando fotos por las redes de mis terrenos, ellos me decían que debía hacer. Así prepararé una hectárea, después otra y ver los resultados. Ahora tengo tierra preparada para sembrar cuatro hectáreas”.

Para Laritza Brizuela López campesina del santiaguero municipio de Contramaestre no existen imposibles. Ante cada obstáculo busca una solución, no se rinde porque de su trabajo y de su sudor dependen los alimentos para muchos.

Esta campesina en esta parte de la geografía cubana cada mañana contempla sus campos y a cada milímetro tierra en su finca La Maravillosa le pone el corazón.