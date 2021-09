Valorar la vida, una decisión de Eidis Franco Rodríguez

Transcurrían los primeros meses del pasado 2020 cuando los medios cubanos informaban acerca de un virus (la Covid-19), que afectaba a la lejana china. Noticia que en su momento lo veíamos distante y difícil que aquí pudiese llegar.

Pasaban los días y Eidis Franco Rodríguez una ingeniera agrónoma de cuarenta y seis años residente en el barrio Pedernales ubicado en la comunidad de La Anacahuita perteneciente a la demarcación rural de Pueblo Nuevo veía con asombro las altas cifras de contagios iban sacudiendo al mundo con este mortal virus.

Preocupación que para Franco Rodríguez llamaron más su atención luego que del 11 de marzo del pasado año fueran anunciadas las primeras medidas higiénico sanitarias. Orientación que desde el primer momento cumplió con sus parientes más cercanos.

