Inicia jornada de homenaje a los innovadores

El 7 de Octubre es el Día del innovador en Cuba, pero durante todo el mes se rinde homenaje a los hombres y mujeres que ponen su inteligencia y creatividad al servicio de todos, al dedicar tiempo extra a la reparación de industrias, mejor servicios o agilizar trámites e informaciones.

A los innovadores cubanos debemos mucho. Gracias a ellos funcionan gran parte de los ómnibus que hoy apoyan las acciones contra la Covid-19; son quienes recuperan equipos obsoletos y máquinas imprescindibles para los servicios médicos, y quienes con escasos recursos logran relevantes soluciones.

¿Qué sería de nuestra economía que sufre el bloqueo norteamericano sin los innovadores? El ingenio y sentido de pertenencia los hace resolver cualquier problema, por complicado que parezca, e impedir que paren industrias indispensables por sus aportes monetarios.

Como es costumbre en este mes, se reconocerán a los mejores, a los que logran sustituir costosas importaciones, incrementar la producción de alimentos, favorecer con sagacidad el ahorro de energía, lograr mejores resultados productivos, beneficiar el rendimiento escolar y los servicios a la población, de forma particular se reconocerá a los que se entregaron sin límites en la lucha contra la Covid 19.

Las actividades que se realizarán durante la jornada del innovador recordarán, además, la presencia y obra del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, impulsor de este movimiento, en su honor el 7 de octubre se declaró como Día del Innovador en Cuba.

Desde Contramaestre también tendremos un espacio para los innovadores, divulgaremos la inmensa obra que cotidianamente crean manos sencillas, dirigidas por mentes prodigiosas, será nuestro tributo a ese ejército de hombres y mujeres que con su talento y pasión hacen avanzar al país.