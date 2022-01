Evalúan en Contramaestre inversión extranjera y cooperación económica

Contramaestre efectuó su Asamblea de Balance de las actividades de comercio exterior, inversión extranjera y colaboración económica, con el fin de evaluar los resultados del trabajo durante el 2021 y trazar las nuevas metas para 2022.

Además de los coordinadores municipales de las diferentes actividades ya mencionadas, estuvieron presentes Madelaine Cortés Barquilla, directora de Desarrollo Santiago, María Luisa Bueno Coñate, Jefa del Departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y cooperación Económica en la provincia Santiago de Cuba, Laidy Cuello Mayán, Vice-intendente del gobierno municipal para la actividad económica y Luis Mariano Laccerra Álvarez, especialista en inversión extranjera y colaboración internacional en este municipio del oriente cubano.

El informe presenta sobre el trabajo anual (2021) recoge con objetividad los logros en las actividades en cuestión y con carácter crítico las deficiencias que aún impiden alcanzar las metas propuestas.

Una de las dificultades más notorias que aborda el informe y que se discutió con mucha fuerza en la asamblea fue el incumplimiento del plan de producción por parte de la empresa mixta Tropical Contramaestre S.A. Ni el municipio y la provincia garantizan la materia prima de esta entidad.

Jorge Cabrera, Vice-presidente de Tropical S.A. manifiesta que el principal problema ha sido que la provincia Santiago de Cuba solamente aporta el 7% y Granma, el 85% de la materia prima procesada en el 2021, la cual es , además, insuficiente. Agregó que a esto se suma que la inversión extranjera ya se ejecutó, mientras la inversión nacional está atrasada.

Alejandro Ávila, Director de la Planta de Beneficio de Miel y Cera, informa que, a pesar de que su entidad cumplió con el plan de exportación del 2021, lo previsto para el 2022 está amenazado por problemas constructivos y por la no extracción a tiempo de la miel, y al no tener salida, no hay espacio para continuar el beneficio.

Maria Luisa Bueno Coñate destacó que el municipio Contramaestre y los coordinadores tienen una alta responsabilidad y un papel decisivo en la ejecución exitosa de los proyectos con inversión extranjera.

Con gran optimismo concluyó la Asamblea de Balance Municipal de las actividades de comercio exterior, inversión extranjera y colaboración económica en Contramaestre.