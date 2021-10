Hospital Orlando Pantoja se destaca por sus innovaciones

El Hospital general docente Orlando Pantoja Tamayo de Contramaestre es uno de los centros que se destaca dentro de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en este municipio. Constantemente allí se innova y se buscan alternativas ante las dificultades para comprar piezas de repuesto y sustituir equipos médicos. El bloqueo de los EEUU contra nuestro país lo impide.

No obstante en esta extraordinaria institución no se dejan de prestar servicios con calidad, como lo confirma Robert Suárez Domínguez, electromédico en el hospital y presidente de su Comité de Innovadores.