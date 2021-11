Regresa la Ferias Agropecuaria en Contramaestre

Una de las opciones de comercialización de alimentos más esperadas por los habitantes de Contramaestre es la Feria Agropecuaria de fin de semana. Rescatar esa jornada comercial de sábado en este oriental municipio cubano es objetivo de las autoridades locales luego del largo receso por la Covid-19.

La feria permite la venta directa de productores privados y estatales convergiendo en un mismo entorno, una de las fórmulas que mejores resultados ha dado históricamente en cuanto a la relación costo de producción y precio de venta en productos de alta demanda popular como las viandas, granos, hortalizas y carnes.

Las ventas directas de productores privados y estatales es una de modalidades que más impacto positivo tiene en la comercialización de las producciones agropecuarias.

Un espacio natural para estas son las ferias de fin de semana que tradicionalmente se desarrollaban en el santiaguero municipio de Contramaestre.

Como parte de la desescalada que experimenta este territorio oriental cubano se rescató este mercado público el pasado sábado.

Además de acceder a productos más frescos y de mayor calidad, las ferias permiten mejores precios para la población.

Entonces, bienvenidas las ferias de fin de semana en Contramaestre.

