Economistas de Contramaestre en acción para desarrollo local

En Contramaestre la Asociación de economistas y Contadores de Cuba, ANEC, asume acciones diseñadas por el Centro de Emprendimientos de Proyectos y de Asearía al Desarrollo de Estrategias Locales, CEPADEL., al ser una forma organizativa en apoyo a los esfuerzos del municipio en la Implementación de la Estrategia de Desarrollo Local y la Agenda de Desarrollo al 2030.

Precisa el especialista Luis Mariano Lazzerra Álvarez líder en el diseño, que el proyecto se enmarca en garantizar el fortalecimiento coherente de la arquitectura institucional y la profesionalización de la gestión pública del desarrollo local y su soporte técnico, en articulación con el Centro de gestión de Riesgos, la Asociación Nacional de Economistas de Cuba “ANEC” y el Centro Universitario Local, desarrollando alianzas estratégicas adecuadas y efectivas a nivel local, y regional.

A decir de Rafael Cala Machiran, presidente del Consejo Ejecutivo Municipal de la ANEC, las acciones se fundamentan en impulsar un modelo apropiado para la investigación, gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación desde lo local así como en la preparación de los recursos humanos que fungirán como Lideres y Coordinadores de Proyectos en el territorio, apoyados en la implementación de la “Red de Talentos y Alianzas para el Desarrollo Local, por sus siglas “REDTADEL..

Ofertar servicios de consultoría y asesoría de alto valor agregado con estándares de calidad apropiados en la gestión de proyectos que incrementan producciones, diversifican servicios, sustituyen importaciones y generan rubros exportables, participar de forma activa en la transferencia de tecnologías y en la generalización de buenas prácticas de gestión devienen como otras de las acciones asumidas por la ANEC de Contramaestre.

Asimismo, enmarcados en la actualización del modelo económico cubano, los hombres y mujeres de las ciencias económicas en este territorio, se proponen también contribuir al logro de sinergias entre los actores estatales y no estatales que fomentan los encadenamientos productivos y de servicios en sectores económicos estratégicos y las prioridades de esta jurisdicción, ubicada al sur del oriente de Cuba.

