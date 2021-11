Trabajan por devolver El Encanto a gastronomía de Contramaestre

Los planes de perfeccionamiento en la gastronomía reciben un impulso en estos momentos en el santiaguero municipio de Contramaestre. Un ejemplo de lo anterior es la labor de recuperación del popular restaurante “El Encanto”, donde se trabaja en varios objetos de obra para devolverle prestancia, confort y excelencia en el servicio.

El grupo Top Creativo de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y la brigada de Trabajo por Cuenta propia COMAS laboran en las acciones de remozamiento de esta instalación de la gastronomía en Contramaestre.

En muy pocas semanas quedará lista esta instalación en la que sus trabajadores deberán hacer honor al nombre que lo definirá como El Encanto. Y este es solo un ejemplo de las transformaciones que está desarrollando el Comercio y la Gastronomía en Contramaestre para llevar los servicios a otro nivel en la calidad que beneficie al pueblo.

Please follow and like us: