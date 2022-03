Campaña de declaración jurada y pago de tributos marchan bien en Contramaestre

En Contramaestre, la campaña de la Declaración Jurada sobre los ingresos personales y pago de tributos 2022 marchan sin contratiempos, enmarcada en su período voluntario que se extiende hasta este 30 de abril. Es un proceso que con carácter obligatorio involucra por este municipio del oriente de Cuba, a 681 contribuyentes del régimen general de tributación.

Según trascendió en la sede de la Oficina de la Administración Tributaria, ONAT, de Contramaestre, esta campaña se desarrolla en medio de un escenario complejo por la presencia aún de la Covid 19, de ahí que los contribuyentes hayan tenido que acceder a la documentación por vía digital, teniendo en cuenta además que varios servicios tributarios sean digitalizados. Al respecto dialogamos con Arelia Rodríguez Reyna, directora de la Oficina de la Administración tributaria de este territorio.

¿Cómo se ha intencionado el accionar de la oficina para que los contribuyentes puedan acceder al paquete fiscal al haberse potenciado los trámites digitales? .

El paquete fiscal ya no va por la vía de Correos de Cuba. Se implementó que la campaña fuera digitalizada. No obstante, para aquellas personas que no puedan acceder al Portal Tributario para descargar la documentación, en la Oficina tienen garantizado este servicio debiendo portar una memoria flash u otro dispositivo de almacenamiento de la información. Lo que no deben esperar es el 30 de abril porque es la fecha que dará cierre al período hábil voluntario de la campaña, y de no presentar la declaración jurada resultaran omisos y sujetos de sanciones.

En este diálogo con la directora de la ONAT de Contramaestre, Arelia Rodríguez hizo referencia a que se modifica el mínimo exento para el impuesto sobre los ingresos personales de 10 mil pesos a 39 mil 120 pesos y se permite la deducción del cien por ciento de los gastos con justificantes del 80 por ciento, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto ley número 21, modificativo de la Ley 113 del sistema tributario.

¿Cuáles son los beneficios fiscales que reciben los contribuyentes por responder al pronto pago de sus obligaciones?

Para el impuesto sobre los ingresos personales se mantiene la bonificación del 5 por ciento por pronto pago para los contribuyentes que paguen en o antes del primero de marzo. También se adiciona la bonificación de un 3 por ciento para quienes paguen haciendo uso de los canales electrónicos previstos como Transfermóvil. Tenemos el impuesto sobre utilidades, que es de enero al 31 de marzo, que también tiene una bonificación de un cinco por ciento para el sector estatal.

Con los detalles ofrecidos por la directora de la ONAT de Contramaestre se corrobora que al unísono con el proceso de la declaración jurada y el pago de tributos, sobre los ingresos personales están en marcha otras campañas. ¿Pudieras hacer mención de estas? .

También está en marcha desde el 10 de enero, la campaña para los usufructuarios de tierras agrícolas estatales, propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado sin tierra y otros productores individuales de alimentos del sector no cañero, quienes tienen aprobado un tipo impositivo fijo del 2 por ciento en la declaración jurada para el cálculo del impuesto a pagar, es decir, quedó disminuida del 5 por ciento al 2 por ciento.

En presencia de las obligaciones tributarias contraídas por los contribuyentes de este territorio también se habla del pago del impuesto sobre el transporte terrestre y por la posesión de embarcaciones, tanto por personas naturales como jurídicas. ¿Qué entraña la liquidación de este impuesto?

Lo que llamamos comúnmente por pago de la chapa, que se paga desde enero hasta el 30 de septiembre, con una bonificación de un 20 por ciento si se liquida antes del primero de marzo. En el caso del impuesto por la propiedad o posesión de embarcaciones, este tiene la misma fecha referida para su cumplimiento e igual característica de pago.

Téngase en cuenta que en Contramaestre, deben realizar este pago de tributos unos 948 propietarios del transporte terrestre y 114 personas jurídicas además de dos poseedores de embarcaciones. Para este tipo de tributo se mantiene el beneficio fiscal del descuento del 20% para quienes pagan antes del 28 de febrero, tanto para persona natural como jurídica.

Por parte de la ONAT de Contramaestre quedó preciado que la liquidación del impuesto sobre el transporte terrestre o pago de la chapa, tiene como fundamento legal la posesión del bien, entiéndase que se paga este impuesto por poseer el medio de transporte.

En Contramaestre se mantiene la vía de entrega de la declaración jurada a través de los buzones habilitados en la sede de la ONAT, en Ave. Camilo Cienfuegos # 372 e/ 3 y 5, Reparto Frank País. Deben presentar dos copias de la declaración Jurada (DJ-08), correctamente llenadas y firmadas. Ante dudas pueden contactar a través de teléfono 22589740 o por la dirección electrónica consultas@contre.scu.onat.gob.cu