Cuba destaca avances de integración en Unión Económica Euroasiática

Erevan, 19 nov (Prensa Latina) El primer ministro cubano, Manuel Marrero, destacó hoy los avances en el proceso integrador de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE), a pesar de los retos globales impuestos por la Covid-19.

En su videomensaje a la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, con sede en esta capital, el jefe del Ejecutivo cubano consideró alentadores los resultados obtenidos en la implementación de los planes estratégicos que marcan el camino de la integración en el bloque.

Reiteró la importancia de ampliar y fortalecer el intercambio en áreas clave como energía, transporte, turismo, industria sideromecánica, minería, salud, industria farmacéutica, biotecnología y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

En tal sentido, resaltó que el Gobierno cubano dio instrucciones precisas a las diferentes instituciones del país para promover la cooperación con la UEE en estos ámbitos.

Marrero subrayó el interés de Cuba por posicionar productos cubanos con demanda en los mercados de la Unión, como los mariscos, las frutas naturales, el café, el tabaco, los rones, así como el turismo corporativo y de salud.

Aprovechó la ocasión para invitar a instituciones, organismos y empresas de los Estados miembros en el II Foro Empresarial Cuba 2021, que se celebrará de manera virtual, en La Habana, del 29 de noviembre al 2 de diciembre de este año.

Señaló que alrededor de 400 personas de más de 40 países ya confirmaron su asistencia. “Estamos convencidos de que contar con la presencia de representantes del bloque euroasiático, será una oportunidad para iniciar intercambios inter-empresariales, en temas de interés para ambas partes, dijo.

El titular de Cuba agradeció la invitación de Kazajstán para participar en el encuentro y significó el papel desempeñado por ese país durante este año como presidente pro témpore de la UEE.

En la reunión participan representantes de los Gobiernos de los Estados miembros del grupo: Rusia, Belarús, Kazajstán, Armenia y Kirguistán, así como de Moldova y Uzbekistán que como Cuba cuentan con estatus de observador.

