Recuerdan en Contramaestre creación del Sindicato Nacional civiles de la Defensa

Cinco décadas de fundado cumple este 19 de septiembre el Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa (SNTCD), afiliación que agrupa en el suroriental municipio de Contramaestre a cuatrocientos sesenta y tres sindicalistas.

Estos abnegados proletarios, desde los inicios de la lucha contra la Covid-19, han cumplido y apoyado las más diversas misiones que respaldan esta batalla por la vida.

Los hombres y mujeres de este importante sindicato, desde los más diversos frentes económicos demuestran su integridad y lealtad, han mostrado las más altas cualidades que caracterizaron al combatiente de la Sierra Maestra Emilio Bárcenas, mártir del sector, y quien fuese integrante de la columna Frank País García, comandada por Raúl Castro.

Los contramaestrenses de este gremio han dicho presente ante el llamado del movimiento obrero de apoyar la producción de alimentos tarea vital que garantiza la sostenibilidad alimentaria de nuestro pueblo. Donaciones de sangre, trabajos voluntarios entre otras actividades, han ocupado el quehacer diario de estos afiliados. Estas tareas que también han formado parte del funcionamiento de cada sección sindical del sector lo cual le ha permitido un mejor dinamismo al movimiento obrero.

Los miembros del Sindicato Nacional de Civiles de la Defensa de Contramaestre , ante la actual situación económica que transita la isla debido a los efectos de la pandemia de la Covid-19 y del genocida bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano, han dicho sí ante las más diversas tareas a ellos destinadas.