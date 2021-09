En marcha en Contramaestre período voluntario para el pago del impuesto sobre el transporte terrestre

En Contramaestre, en presencia de las presentes limitaciones que impone la epidemia por Covid-19, con impactos en todos los sectores de la sociedad y que han obligado a la suspensión de la asistencia presencial en organismos e instituciones, está en marcha el período voluntario para el pago del impuesto sobre el transporte y por la posesión de embarcaciones.

La liquidación de este tributo , conocido como pago de la chapa, es válida para personas naturales como jurídicas, quienes antes del cierre del 30 de septiembre deberán pagar este impuesto que tiene carácter anual teniendo en cuenta la propiedad del bien, entiéndase por disponer de un medio de transporte automotor o embarcaciones.

Téngase en cuenta que para este impuesto sí impacta la Tarea Ordenamiento, por cuanto las cuantías están asociadas a la unificación monetaria llevada a cabo en Cuba en enero del corriente 2021. y a las modificaciones introducidas en la Ley 113, acerca del Sistema Tributario .

En Contramaestre, los sujetos obligados al pago de este tributo tienen reflejado en su vector fiscal el aporte a liquidar , ya sea por concepto de la titularidad del medio de transporte terrestre o por la posesión de embarcaciones , y según el grupo a que correspondan , como lo establece el Anexo 2, del decreto Ley 21.

Resulta de incuestionable valor, la necesidad de que estos contribuyentes cumplan con la liquidación de este impuesto a sabiendas de que el aporte resulta indispensable para acompañar los gastos en los que interviene el presupuesto del Estado en su respaldo prioritario a la esfera social, entre otras misiones.