El productor Yutsel Casanova Leyva apuesta por el cultivo de la papa

Yutsel Casanova Leyva es uno de los productores del municipio de Contramaestre que implementa la siembra de la papa agroecológica, cultivo por el que hoy se apuesta en el oriental territorio.

Casanova Leyva usufructuario de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Miguel Betancourt enfoca su atención en el crecimiento y desarrollo de este tubérculo que como otros cultivos, también se ven afectados por las limitaciones de productos para su adecuada atención.

No obstante pese a todas las dificultades este joven contramaestrense propietario de la finca Los Jardines no se amilana y se enfoca en alcanzar favorables resultados en un proyecto que beneficiará la alimentación tanto del suroriental municipio como a la provincia Santiago de Cuba.

Periodista: ¿Qué extensión de tierra tienes destinado a la siembra de la papa aquí en tu finca Los Jardines?

Yutsel Casanova Leyva (YCL): Tengo aproximadamente una hectárea, no tengo la hectárea completa porque la semilla que se me asignó era un calibre bien grande y eso dificulta que pueda tener un poco más de área que en realidad para mi es un beneficio también porque te da muy buena la semilla entonces no me hace falta área lo que me hace falta es planta y que se de con la mayor calidad requerida.

Periodista: ¿Qué variedad tienes cultivadas?

YCL: La variedad que tengo es metro de manera experimental porque primera vez cultivamos este tubérculo.

Periodista: ¿Cómo ha sido el proceso del cultivo de la papa y los resultados obtenidos hasta el momento?

YCL: Se dice que para tener una buena cosecha hay que tener algunos factores estas áreas donde yo tengo sembrada la papa estas áreas estaban seleccionadas para hortalizas y tenían movimiento de suelo por mas de tres meses porque era para el ajo y la cebolla y entonces se desagregó de esas áreas para sembrar la papa. Se ha desarrollado de manera satisfactoria hasta el momento las plagas y enfermedades no han sido agresivas muestra del trabajo integral que se le está realizando al cultivo.

Periodista: ¿Qué experiencia te ha aportado la siembra del tubérculo?

YCL: Es un cultivo que desarrolla un follaje bastante rápido, su ciclo vegetativo, es corto de noventa a ciento diez días y entonces, cuando tratas con un cultivo de producción corta y que cuando pueda tener presencia de plaga ya lo has cosechado, se puede valorar de bueno.

Periodista: ¿Qué resultados valoras obtengas en este cultivo?

YCL: Nosotros hemos tenido un problema con la época debíamos haber sembrado del 1 al 15 de diciembre y sembré el día 10 y 11 de enero. Eso me va bajar el rendimiento porque voy a chocar con altas temperaturas y entonces no es bueno para el cultivo por tal razón espero obtener 10 toneladas por hectáreas.

