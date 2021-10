Pasos hacia recuperación del cítrico en Contramaestre

Contramaestre.- La Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Domingo Portela Placeres es la única estructura agrícola que implementa el programa de desarrollo del cítrico en el suroriental municipio de Contramaestre.

Doscientas diez hectáreas de tierras es la porción de suelo que se encuentra plantadas de un cultivo cuyos frutos son de gran demanda en el mercado nacional e internacional.

La UBPC Domingo Portela tiene el objetivo de recuperar el cítrico en esta parte del oriente del país; producción que décadas atrás alcanzaron altos rendimientos de alta calidad, así se conoció Contramaestre a nivel nacional con el seudónimo de la Ciudad del Cítrico.

Actualmente esta cooperativa labora en el estudio del suelo, la situación climatológica y el estado de las plantaciones, aspectos que influyen en el desarrollo citrícola.

Para ello y ante la situación económica del país que afectan el sector agrícola en cuanto a la adquisición de productos químicos para el crecimiento y desarrollo del mismo, cooperativistas de la unidad productiva aplican alternativas para mantener y aumentar las plantaciones. Con este fin, se convierte en una constante la aplicación de la ciencia y la técnica, como una de las soluciones implementadas en esta base productiva.

La elaboración de productos bioestimulantes que ayudan al control y eliminación de plagas y enfermedades del cítrico ha sido uno de los logros alcanzados en la estructura agrícola. La creatividad e innovación qalcanzadas son fruto de la colaboración, los esfuerzos y conocimiento de ingenieros y fitosanitarios que le dedican estudios e investigaciones al crecimiento y desarrollo de las plantaciones en la cooperativa.

Este trabajo fitosanitario repercute en los resultados obtenidos con respecto a años anteriores. Roberto Ramos Navas, presidente de la cooperativa informó para este sitio web que (…) estamos viendo el resultado del cítrico a corto, mediano y largo plazo. Las recientes producciones han sido logradas gracias al trabajo técnico–sanitario de los especialistas que laboran aquí. Hombres y mujeres que han hecho aporte a la ciencia y la técnica para recuperar el cítrico. Las producciones alcanzadas en los últimos tiempos demuestra el trabajo realizado. Un ejemplo es la naranja Valencia cuyo rendimiento por hectárea se encuentra en 5 toneladas, el limón persa en 6.2, y la toronja en 8 toneladas (….).

Rendimiento productivo que no solo ha beneficiado el desarrollo del programa del cítrico en Contramaestre, sino que también ha traído una transformación en la eficiencia económica de la cooperativa.