Comunidades de Baire por mejor infraestructura

Como parte de la búsqueda del fortalecimiento de las estructuras de las organizaciones en la comunidad, así como diagnosticar situaciones sociales y posibles soluciones, tuvo lugar una visita de la máxima dirección en la provincia Santiago de Cuba al histórico poblado de Baire.

Encabezada por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Lázaro Expósito Canto, y la Gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, el intercambio sacó a la luz problemáticas por resolver en esa comunidad, en su mayoría debido a un trabajo insuficiente por las entidades correspondientes y pobre accionar de los actores competentes.

Asuntos como el abasto de agua a la población, recogida de desechos sólidos, el mal estado de calles y caminos, el incumplimiento de los planes de la vivienda, elevados precios y desabastecimientos en mercados agropecuarios, fueron explicados por la población ante las autoridades provinciales.

Directivos locales reconocieron las problemáticas y asumieron la necesidad de un rol más protagónico en el enfrentamiento ante hechos y manifestaciones de indisciplina social, así como el fortalecimiento del trabajo social para la identificación de vulnerabilidades sociales y su inmediato tratamiento.

La compañera Beatriz Johnson insistió en el concepto que todos los problemas tienen una solución en mayor o menor medida, pero ello debe enfocarse desde la participación popular y el compromiso y creatividad de los cuadros dirigentes en la base.

De igual forma, el también miembro del Comité Central del Partido, compañero Lázaro Expósito Canto, indicó realizar un levantamiento inmediato de las problemáticas existentes en Baire para atenuar sus consecuencias, contando siempre con el aporte entusiasta y creativo del pueblo. RCHR, SITVC.