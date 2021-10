Aroma y calidad propósitos del tabacalero Rogelio Mora

Rogelio Mora González es un tabacalero del suroriental municipio de Contramaestre que desde hace quince años apuesta por el cultivo del tabaco. En la actual campaña Mora González tiene el propósito de incursionar en la siembra de nuevas variedades de la hoja con destino a la exportación así como mantener la calidad de su producción con la variedad Corojo 2006.

Productor que aportará al cumplimiento de la actual contienda de tabaco en el municipio de Contramaestre. Campaña de siembra iniciada recientemente y donde ciento dieciséis hectáreas quedarán cultivadas en este territorio oriental. Etapa que de acuerdo a sus preparativos y atención corresponderán los resultados de producción donde se espera obtener 1,5 toneladas por hectáreas para un total de 140 toneladas como plan de producción en el periodo 2021 -2022.

