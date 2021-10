ANEC en Contramaestre aporta al Modelo Económico

En Contramaestre la Asociación de Contadores y Economistas de Cuba (ANEC) continúa con pasos sólidos con sus aportes a al proceso de actualización del Modelo Económico cubano como lo evidenció su reciente inserción al Programa de Capacitación sobre los nuevos actores económicos que se constituyen en este país.

En ese contexto el quehacer de hombres y mujeres de las ciencias económicas en esta parte del Oriente cubano posibilitó, de conjunto con el gobierno municipal, dejar oficialmente constituido el grupo de trabajo para la creación y atención directa a los nuevos actores económicos, dígase las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.

En presencia de Leydis Cuello Mayán, bisintendente para el programa de la economía y de Rafael Cala Machirán, presidente del Consejo Ejecutivo municipal de la ANEC, con representantes de la Dirección de Trabajo, Banco de Crédito y Comercio, Oficina de la Administración Tributaria, Consultoría Jurídica, de la Universidad local, inició la primera edición del curso introductorio, que durante el presente mes de octubre recibirán profesores del centro universitario municipal, y que se extenderá a los nuevos actores económicos.

Al recibir los participantes los elementos básicos para el desarrollo de los actores económicos, estos adquirirán los conocimientos mínimos indispensables acerca del diseño y rediseño de negocios, los aspectos en las normas legales relacionadas con estas estructuras, las esencias de la contabilidad, y las finanzas, así como las modificaciones más recientes contenidas en la política tributaria.

Rafael Cala Machirán, presidente del Consejo Ejecutivo Municipal de la ANEC, en su intercambio con los participantes reconoció el aporte de la organización que representa a la implementación de los lineamientos y acuerdos partidistas, y el acompañamiento tributado al gobierno en la marcha de la Tarea Ordenamiento.