Ciencia e innovación, claves para el desarrollo agrícola en Contramaestre

De fructífero y socializador puede valorarse el Taller Municipal de Ciencia, Innovación, Calidad e Inocuidad de los Alimentos, desarrollado en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Domingo Portela Placeres de Contramaestre.

En el encuentro, productores y técnicos presentaron experiencias de innovaciones en las plantaciones de cítricos, frutales, posturas obtenidas en casas de cultivos protegidos, así como en la siembra de alimento animal para la crianza porcina.

El intercambio contó con la presencia de Lilian Zurelys Miranda del Rosario Jefa del Departamento de Desarrollo del Medio Ambiente de la Delegación de la Agricultura en la provincia Santiago de Cuba, representantes del CITMA, ACTAF y de la sede universitaria del suroriental territorio.

En este evento quedó demostrado que el municipio cuenta con las potencialidades para la aplicación de la ciencia y la técnica en la producción de alimentos. Así lo evidencia la exposición del especialista en Sanidad Vegetal Domingo Elio Pacheco Lora, sobre el bioestimulante MEDIACABER DÚO, nuevo producto bioquímico creado por este experimentado fitosanitario en conjunto con la Ingeniera Eidis Franco Rodríguez.

La mencionada innovación ha beneficiado el tratamiento de plagas y enfermedades del cítrico, así como de otros cultivos. Con aplicación de esta creación se comprobó su efectividad, ya probada por productores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Domingo Portela Placeres.

Por su parte, el destacado porcicultor de Contramaestre, Yendrik Mora, explicó sus experiencias en el desarrollo del cultivo de la soya en su finca, práctica que transita por caminos sólidos en este oriental territorio, y con la cual se puede alcanzar mucho en todo el país, según este abnegado productor.

Mora expuso además las alternativas que hoy se aplican para continuar el desarrollo de la crianza porcina utilizando cultivos sembrados por los propios productores para la elaboración del alimento animal.

Este evento propició propuestas para encadenamientos productivos, así como futuros proyectos de programas de desarrollo local, estrategias que beneficiarán el avance agrícola en Contramaestre.

Los talleres de ciencia, innovación, calidad e inocuidad de los alimentos se desarrollarán de manera mensual. Esta área que forma parte del plan de acción referido a crear en las cooperativas las condiciones para la gestión de la innovación.