Alcanza dulcería “El sol” de Contramaestre Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional.

Tras una normalidad diferente que vive Contramaestre hoy, luego del desescalamiento de la Covid-19, la dulcería “El sol” del municipio se convierte en noticia.

La Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional que otorga la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) fue recibida por los obreros de esta unidad de la Industria Alimentaria, única de la provincia de Santiago de Cuba en merecer tan alto estímulo moral durante el año 2020.

La entrega del estandarte, hecho realidad con la presencia de Leonel Casanova Biccet, Secretario general del Sindicato Provincial de la Industria Alimentaria y la Pesca y Tomás Martínez González, Secretario general de la CTC en Contramaestre, avala el sostenido empeño económico -productivo y sindical de los hombres y mujeres de la referida dulcería, en función de la producción de alimentos para el pueblo.

La disposición de este colectivo laboral, insertado al reclamo de la diversificación alimentaria, es significativa en el aporte productivo frente a la pandemia, con acento en el cumplimiento del plan de producción mercantil, al lograr más de 435 mil pesos para un evidente sobrecumplimiento de lo pactado para el año.

La organización diaria de la estrategia de trabajo para con la elaboración de dulces, le permitió a la unidad “El sol” de Contramaestre, materializar el plan en valores previsto para el 2020, lo que se traduce en una permanente dedicación de módulos de alimentos para familias y centros en condiciones de aislamiento, así como el cumplimiento de las entregas asignadas a la red de mercados ideales de Santiago de Cuba.

Inspirados en el legado del líder de la Revolución cubana, los 17 trabajadores de la dulcería “El sol” durante el 2020 demostraron su disciplina y responsabilidad en el alcance de las actividades sindicales, tales como participación masiva en trabajos voluntarios; en el programa de donaciones de sangre; el cumplimiento de las finanzas y el aporte a la Patria; además de la contribución financiera al Programa materno infantil.

Momento trascendental en este encuentro con la fuerza productiva de la dulcería “El Sol” fue el otorgamiento de la Distinción Pedro Marrero Aizpurúa a tres trabajadores con permanencia ininterrumpida por 20 y 25 años en el sector alimentario.

Pedro Barrero Álvarez, Guillermo Lemes Rondón y Sonia Méndez Agüero, son los dignos representantes de tan honroso mérito.

Por su parte, Lienka Zamora Cedeño, Secretaria general del Buró Municipal Contramaestre, resultó ser el cuadro Destacado de la provincia del Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca.

En otro orden informativo, el Polígono productivo perteneciente al sector alimentario local, recibió la Condición de Colectivo más Productivo y Eficiente, máximo reconocimiento otorgado por el Sindicato Nacional y el Ministerio de la Industria Alimentaria.

Please follow and like us: