Sagrada tarea de cuidar un cementerio

Entrando a Baire por la carretera central y desde lo alto del elevado lo primero que observas es el cementerio del histórico poblado, un campo santo bien cuidado, pulcro y limpio hasta más no poder.

Este sitio donde reposan los restos de los seres más queridos, de las familias de este antiguo poblado, acoge además los generales de las guerras de independencia, mártires y combatientes de la Revolución cubana.

Hablar con un trabajador de servicios comunales, custodio por demás, para conocer con el desvelo que se tiene al trabajar en un sitio con tanta solemnidad como lo es un cementerio, hace que esta entrevista resulta muy interesante.

Periodista: Son aproximadamente las diez y media de la noche y estamos aquí usted y yo conversando en el cementerio de Baire, un silencio total a esta hora, lo único que interrumpe ese silencio son los autos que circulan por la carretera central. Muchas personas nos dicen que este no es trabajo bueno ¿Qué usted opina?

Custodio: El que trabaja en una oficina desempeña su objetivo, nosotros aquí en el cementerio por la noche o por el día cumplimos un objetivo normal, esto es un trabajo tan normal como otro cualquiera, como un dirigente, como un profesor.

P: Para muchas personas este no es trabajo normal.

C: Para mi este es un trabajo normal, de verdad Roque te lo digo de todo corazón, porque aparte de todo para aquí venimos todos y este es un lugar que hay que cuidar igualito que una fábrica, un custodio aquí es un trabajo normal, mucha gente no lo cree así pero por lo menos nosotros sí.

P: A menos de dos horas de la media noche, y la paz y la tranquilidad que existe en el cementerio por supuesto no te la encuentras en otro lugar. Esas historias de aparecidos y esos cuentos en los cementerios… ¿Nunca has visto nada?

C: Por lo menos a mí nunca me ha sucedido eso; aquí yo nunca he visto nada extraño, que si sale esto o aquello, no hombre, no; eso es cuento.

P: ¿Caminas en la noche por los pasillos entre las bóvedas?

C: Sí claro. Eso es parte de mi trabajo; si ciento ruidos extraños doi una vuelta, pero aquí yo nunca me he topado con nada extraño, nunca; y espero no topármelo nunca.

P: ¿Tienes seres queridos enterrados aquí?

C: Aquí tengo a mi abuela, a mi abuelo y a mi hermanita mayor, allí al lado de donde está la bandera por allí cerca. El recuerdo de la familia nos llega, pero eso es normal, en las noches doy mi vueltecita por allí, en otras ocasiones voy dos o tres veces en la noche, a veces voy más y así. Pero eso es normal porque como te dije, este es un lugar tan normal como otro, aunque es cierto que las personas temen trabajar aquí. Imagínate un cementerio, de noche y solo; para muchas personas no es tan sencillo, pero eso es un cuento, aquí no sale nada, yo aquí nunca me he topado nada.

P: Pero impresiona trabajar en un cementerio ¿Verdad?

C: Bueno a mí no, yo ya estoy adaptado a trabajar aquí, a mí esto no me impresiona ya. Mucha gente si entran nuevos, de momento la impresión, pero pasan unos días y ya todo es normal, porque es lo que te digo aquí no sale nada. Al menos de los que trabajamos aquí nunca nos hemos topado nada extraño y esperamos no verlo tampoco. Cuando uno comienza nuevo ya… uno dice “caramba”… te da la impresión… pero nada te vas adaptando pasaron dos o tres noches y ya todo es normal, ya yo llegó aquí como entrar a mi casa porque para mí es normal ya, entro en la noche doy dos o tres vueltas como si estuviera en el parque porque para es normal ya.

P: Es una enorme responsabilidad la que tienes venir todas las noches a cuidar este sagrado lugar.

C: Sí, eso sí. Este lugar tiene una alta responsabilidad, porque mira, hay muchas tumbas de los mártires, como la del General Rabí que está allí, tú no puedes dejar entrar aquí a nadie luego de las seis de la tarde; esto hay que cuidarlo y si estamos aquí es para cuidarlo. Mira esa misma tumba que ves allí eso no puede tener ningún problema.

P: Y muchos seres queridos de la ciudad de personas normales y común que por ley natural de la vida tienen que venir a este sagrado lugar, el cementerio.

C: Yo camino todo esto de noche y yo aquí nunca he sentido nada, nada, nada, nunca aquí no hay problemas; aquí lo que hay es que cuidar este lugar y no dejar pasar a nadie, que no suceda nada que no existan problemas. Mira esos angelitos de allí, eso es una escultura sagrada, como esos hay tres y hay que cuidarlos con esmero, esos son los puntos más imprescindibles, pero por lo demás no hay problemas.

P: Ciertas o no las leyendas populares acerca de los cementerios estos son lugares de culto que debemos cuidar y respetar siempre, allí descansan en paz nuestros seres más queridos por eso te recomiendo que cuando conozcas a un trabajar de servicios comunales que labora en un cementerio, admíralo, respétalo y dale las gracias por cuidar con tanto esmero el campo santo donde reposan nuestro seres más queridos.