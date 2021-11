Rendición de cuentas en Contramaestre es igual a más libertad

El pueblo de Contramaestre dará inicio este miércoles 10 de noviembre al Tercer Proceso de Rendición de Cuenta del delegado a sus electores en el XVII Período de Mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En medio de una difícil coyuntura económica y productiva, la ciudadanía multiplicará sus facultades y libertad para exponer cómo mejorar el sistema socialista en esta nación del Caribe.

Alba Marina Fajardo González, secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular ratifica el sustento legal y constitucional del citado proceso de Rendición de Cuenta, como una forma de control popular de la ciudadanía sobre los procesos y decisiones gubernamentales:

“Los delegados del Poder Popular están en la obligación de rendirle cuentas al pueblo sobre la gestión que han hecho ante las direcciones administrativas municipales, provinciales y nacionales, en la búsqueda de soluciones o respuestas a problemas que afectan en la comunidad o a ciudadanos en particular.

Las circunstancias penosas de la pandemia de la COVID-19, había impedido que la rendición de cuenta se produjera desde hace dos años. Pero ante la mejoría de los indicadores de la epidemia, de nuevo el pueblo recibe respuestas a sus inquietudes en los barrios de todo el territorio de Contramaestre”.

Fajardo González aborda ejemplos sobre como la actividad de los delegados electos por el pueblo, se transformó en múltiples tareas de apoyo a las urgencias provocadas por la pandemia, lo que sin dudas enalteció la importancia de esta figura democrática:

“Durante todo el período de pandemia, el delegado del Poder Popular tuvo que multiplicar su actividad, que transformarse en emisario de las orientaciones del gobierno municipal, en mensajero, en colaborador de las autoridades de salud, en organizador del acceso y la limitación de barrios aislados como medidas preventivas, en coordinador del reparto y venta de alimentos, así como de la entrega de medicamentos en las la viviendas de personas que residen solas sin amparo familiar”.

El intercambio gobierno – pueblo en Cuba y en particular en Contramaestre, muestra matices originales sin precedentes ni similares en ninguna parte del planeta. La secretaria del órgano de gobierno en Contramaestre lo caracteriza de la siguiente forma:

“En Cuba es el pueblo quien dirige y gobierna. Tenemos que buscar que el pueblo sea protagonista de las gestiones y soluciones a través de la participación popular. En Contramaestre particularmente hay que solucionar a partir del concurso del pueblo, los problemas de indisciplina social que persisten en algunas comunidades. Por ejemplo la eliminación de microbasurales, la buena comunicación con los vecinos para evitar molestias, la aplicación de fórmulas para realzar la producción de alimentos, para atender mejor a las personas aisladas, sin familiares o vulnerables, el cultivo popular en huertos de la agricultura urbana y otras acciones que pueden resolver necesidades sin acudir a grandes gastos presupuestarios”.

El tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a los electores se desarrollará en Contramaestre entre el 10 de noviembre y el 13 de diciembre, como una oportunidad excepcional para estrechar los vínculos entre el pueblo y el gobierno local. Fajardo González abunda:

“Las asambleas de rendición de cuenta, resultarán momentos especiales para realzar el papel de maestros y trabajadores de la educación en general, que atendieron a los habitantes enfermos de la COVID-19 en los barrios, a los de los sectores del deporte y la cultura, a los jóvenes y estudiantes que fungieron como mensajeros, a los médicos y enfermeras que forman parte del ejército de llamado ejército de batas blancas, que sigue en su trinchera por la salud de la población. También a las entidades administrativas que ofrecieron voluntariamente recursos materiales de todo tipo para resolver problemas de una personas o de colectivos de personas”.

