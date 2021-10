Firman proyectos de desarrollo local en Contramaestre

Cumpliendo la política de desarrollo local que impulsa el gobierno revolucionario, en el municipio Contramaestre fueron firmados dos proyectos. Con la participación decisiva de emprendedores y líderes de la comunidad, estas iniciativas aportarán al progreso social y económico, al tiempo que enriquecerá el trabajo social hacia grupos vulnerables de ese territorio santiaguero.

El poder Popular en el municipio Contramaestre dio luz verde a dos proyectos de desarrollo local los cuales están en correspondencia con la estrategia de progreso y bienestar trazada en este territorio oriental cubano.

Nacen de manera oficial “Con la luz de tu sonrisa” dirigido a la atención de pacientes oncopediátricos y el Centro Integral de Mantenimiento Automotor “Eben-Ezer”.

Durante el acto de firma, fue presentada la descripción y los objetivos de los proyectos, así como los Comités Coordinadores. Al importante momento acudieron los representantes de instituciones que tienen relación con estas iniciativas, así como autoridades del gobierno contramaestrense.

Este se describe como un primer paso en la hoja de ruta hacia el cumplimiento de los objetivos que el gobierno en Contramaestre se ha propuesto para impulsar el desarrollo local aun en un escenario económico muy complejo.

Please follow and like us: