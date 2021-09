Presidente de Vietnam llegó a Cuba en visita oficial

La Habana, 18 sep (Prensa Latina) El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, llegó hoy a Cuba para realizar una visita oficial que incluye encuentros con las principales autoridades del país caribeño, así como un homenaje al líder histórico Fidel Castro.

En el aeropuerto internacional José Martí, de esta capital, el mandatario fue recibido por el vicepresidente cubano Salvador Valdés.

De acuerdo con el programa previsto, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista del país asiático sostendrá hoy un encuentro con la Asociación Vietnam-Cuba.

En tanto, el domingo rendirá tributo a los próceres Ho Chi Minh y José Martí y se reunirá con el primer ministro cubano, Manuel Marrero, y el titular de la Asamblea Nacional (parlamento) del país caribeño, Esteban Lazo.

Como parte de la visita, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, recibirá oficialmente a su homólogo para imponer la Orden José Martí, la más alta distinción otorgada en el país caribeño.

El lunes, Xuan Phuc se reunirá con representantes de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y expertos del área biotecnológica en la isla.

Ese mismo día rendirá homenaje a Fidel Castro en la provincia de Santiago de Cuba (oriente) antes de culminar su visita oficial a la mayor de las Antillas.

Cuba y Vietnam celebraron en 2020 el aniversario 60 de sus relaciones diplomáticas, establecidas el 2 de diciembre de 1960.