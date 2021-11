En curso rendición de cuenta del poder popular en Contramaestre

El proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en Contramaestre ha comenzado con un marcado contenido patriótico y revolucionario. En ese municipio de Santiago de Cuba deberán realizarse 683 encuentro delegado-pueblo, como parte de un singular ejercicio de control y participación popular el cual solamente puede verse en nuestro sistema de gobierno.

Por la circunscripción número 48 La Pista de la delegada Eloida Hidalgo Gutiérrez comenzó el proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el consejo popular Baire.

Esta fue una de las primeras asambleas de este tipo que desarrolla el santiaguero municipio de Contramaestre, como parte del encuentro del delegado con sus electores para resumir su trabajo en el periodo y debatir los acuciantes problemas que afectan a la comunidad.

A la cita acudió una numerosa representación de los vecinos de la demarcación y estuvieron presentes las máximas autoridades del municipio, así como el miembro del Buró del Partido en la provincia Santiago de Cuba Jorge Luis Díaz Velásquez, el Vice-Gobernador Manuel Falcón Hernández y William Hernández Morales, Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial.

Un diálogo directo, sin cortapisas y un sólido contenido de unidad matizó el encuentro. Los vecinos reconocieron la labor de la delegada en un contexto muy complejo de pandemia y crisis económica.

Hablaron de los resultados en la atención a quienes padecieron de Covid-19, la protección de personas y familias vulnerables y del desvelo de su delegada ante los problemas que aquejan su comunidad.

Los electores de “La Pista” en Baire ratificaron el carácter socialista de la sociedad cubana, lo imperioso de defender las conquistas de la Revolución (cubana) en medio de campañas y agresiones y sobre todo consolidad la unidad de los cubanos.

