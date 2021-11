Poder Popular de Contramaestre venciendo retos de 2021

En dos mil veinte con la llegada de la pandemia por Covid-19, el Poder Popular en Contramaestre convocó a sus fuerzas y movilizó sus mejores recursos para hacerle frente a este virus mortal.

Desde entonces y por espacio de 19 meses este municipio del centro sur de Cuba ha puesto en práctica todos los protocolos actualizados, sus instituciones medicas, personal sanitario, personal de servicios y transportistas junto a voluntarios, han entregado sus mejores esfuerzos en el enfrentamiento al SARS-CoV-2.

Dos mil 21, el año en el que celebramos el aniversario 45 de los Órganos del Poder Popular, Contramaestre vivió un rebrote de la enfermedad que puso en máxima alerta a sus autoridades locales entre las que se destacaron sus delegados de circunscripción y presidentes de consejos populares.

Una labor meritoria desarrollaron mensajeros, trabajadores sociales, voluntarios, productores de alimentos, todos vinculados a la atención a las poblaciones en aislamiento y familias y personas vulnerables.

Una vez más el gobierno en la base coordinó las acciones de sectores como el de la educación que no dejó desprotegidos a sus alumnos y estudiantes, al tiempo que cultura buscó alternativas para mantener vivos programas de reanimación comunitarios y otros a través de las redes sociales.

Los contramaestrenses protagonizaron hermosas páginas de solidaridad y surgieron iniciativas en las que se puso el corazón para que la obra socialista creciera mucho más cuando los tiempos más difíciles eran.

Oportunistas los enemigos de la revolución decidieron romper la paz que tanta sangre costó a los cubanos. Entonces no se hizo esperar la reacción popular con la respuesta firme en las calles, movilizaciones a programas de producción de alimentos, la reafirmación gloriosa de “Patria o muerte”.

Mientras, las formulaciones anti-Covid-19 cubanas demostraban su eficacia y la vacunación masiva alcanzó a los ancianos, los mayores de 19 años, las edades pediátricas, los convalecientes de la enfermedad.

Decisivo el papel de las direcciones administrativas y los dirigentes en la base para que ningún Contramaestrense con disposición y con requisitos clínicos dejara de recibir el inmunógeno cubano en una campaña masiva de vacunación.

Gracias a ello en estos momentos la inmensa mayoría de los habitantes de Contramaestre ya completó el esquema de inmunización y se inserta progresivamente a las actividades sociales y económicas.

Haber avanzado en medio de graves dificultades impuestas por la pandemia y el recrudecimiento de la guerra económica, comercial y financiera proveniente de los Estados Unidos, es una heroicidad, un logro solo posible con un gobierno socialista donde el ser humano es el centro de la preocupación y ocupación del estado.

El Poder Popular en Contramaestre es la expresión del pueblo. Los anhelos y victorias del pueblo están en cada opinión y acción del delegado, un líder de la comunidad elegido entre los vecinos para representarlos.

El año que casi termina en medio de la batalla contra la Covid-19 ha sido y será, otra prueba de la fuerza de una nación coronada por el poder del pueblo a 45 años de la fundación de sus órganos locales.

