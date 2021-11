Asamblea Solemne reconoce labor del poder popular en Contramaestre

En asamblea solemne fue reconocida la labor de trabajadores y delegados del Poder Popular en el municipio Contramaestre. Ante los enormes retos que tiene por delante el gobierno en barrios y comunidades, los representantes del pueblo recibieron el agasajo en el contexto de la celebración por los 45 años de los órganos de base del Poder Popular.

Las 161 circunscripciones del poder popular de Contramaestre estuvieron representadas en la asamblea solemne del máximo órgano del gobierno en este municipio santiaguero a propósito de los 45 años de fundados los órganos de base del poder popular en Cuba.

Durante el emotivo encuentro fueron reconocidos trabajadores del gobierno contramaestrense con más de veinte años de entrega, delegados con más de cinco mandatos de forma ininterrumpida en el cargo y el fundador de la Asamblea Municipal actualmente activo Miguel Ángel Ramos Tresord.

Igualmente fue reconocida la labor divulgativa de la periodista de la radio Angelina Ramos Montoya.

A esta asamblea solemne del gobierno en Contramaestre asistieron como invitados compañeros y compañeras que en el transcurso de estos 45 años ocuparon responsabilidades en los órganos locales del Poder Popular.

En la clausura del evento el primer secretario del Partido en el territorio compañero José Ángel Labrada Castillo, reconoció la trascendencia del papel de dirección del gobierno, el representante legítimo de las aspiraciones y voluntades del pueblo en la construcción de la sociedad socialista.

