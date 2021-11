Vuelven las noches contramaestrenses

Como parte de la gradual desescalada que experimenta el santiaguero municipio de Contramaestre, desde el pasado fin de semana se retomaron las “Noches Contramaestrenses”. Se trata de un rico programa de opciones recreativas, culturales y de ofertas gastronómicas que tradicionalmente ha disfrutado el pueblo de esta región del oriente de Cuba. Un elemento que distingue a estas jornadas pos Covid-19 es la calidad del servicio.

Con un amplio abanico de opciones culturales, recreativas y de ofertas por el sector del Comercio y la Gastronomía, fueron retomadas las noches contramaestrenses.

Para la ocasión vistieron sus mejores galas restaurantes insignias de la ciudad y algunas unidades restauradas y en proceso de perfeccionamiento como Palmares y La Terraza los cuales ofrecieron un servicio a la altura de las expectativas que sobre ellos se habían planteado sus clientes.

En estos primeros compases de las jornadas nocturnas de fin de semana en Contramaestre, primó el compromiso de los trabajadores de la cultura y el comercio de ofrecer un trato profesional distintivo después de largos meses de confinamiento por la Covid-19.

A pesar del impacto de la actual crisis económica, la primera noche contramaestrense después del tercer rebrote del nuevo coronavirus se puede considerar como un buen primer paso hacia el rescate y mejoramiento de estas jornadas.

En ese empeño laboran autoridades locales y los profesionales involucrados en un programa que debe servir para romper la rutina de la semana y ofrecer opciones de esparcimiento para el pueblo trabajador.

