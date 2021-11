Inició en Maffo 3er Proceso de Rendición de cuenta

Vuelve la rendición de cuenta del Poder Popular a los electores, y sin estar de espaldas a todo lo que se orquesta contra Cuba, Maffo pone una vez más a prueba su sistema democrático. Es la circunscripción No.36 perteneciente a la comunidad urbana de La Gloria, la que dio la bienvenida al III Proceso de Rendición de cuenta.

María Antonia Hernández Muz, representante elegida por los ciudadanos de su demarcación, fue la autoridad del barrio que inició el primer encuentro delegado-pueblo en el citado consejo popular.

Los resultados de su gestión, durante casi dos años de una fatídica pandemia, frente a un bloqueo norteamericano cada vez más agresivo y una crisis económica mundial, fue expresión de qué se hizo y qué falta por hacer con miras a las respuestas de solución de las demandas de los electores.

En un escenario diferente, caracterizado por el impacto sanador de la vacunación anti-covid-19, y la introducción de cambios y medidas en el ámbito económico, la primera Asamblea de Rendición de cuenta en el poblado de Maffo, demostró evidencias de un nuevo concepto en el estilo de trabajo del Poder Popular para con la población, apegado al amor, el humanismo y la solidaridad ya demostrada para con los electores de la circunscripción de referencia.

La pretensión de un nuevo modelo de barrio en transformación, fue manifiesta en esa reunión, al plantear la necesidad de una higienización comunal masiva, a fin de eliminar determinados salideros de agua y enyerbamientos aún existentes en el entorno.

El mal estado constructivo de algunas viviendas, devino también en reclamo de algunos electores que aún esperan por el mejoramiento de sus inmuebles, aunque en tal sentido hay comprensión de la realidad económica que vive la nación cubana, la que necesita de un flujo financiero de moneda libremente convertible para lograr la infraestructura económica y social con que mejorar la calidad de vida de la población.

El liderazgo de la delegada María Antonia Hernández y el reconocimiento a un grupo de electores y organismos que apoyaron a la circunscripción en los tiempos más difíciles de la pandemia, fue distinción pública en este encuentro característico de la democracia socialista.

La primera Asamblea de Rendición de cuenta del delegado a sus electores del XVII Período de mandato en el Consejo Popular de Maffo, despertó más ideas y esfuerzos para salvar la obra revolucionaria en estos momentos duros que vive el país. No obstante, la ciudadanía de la comunidad de La Gloria allí reunida, ratificó ponerle corazón a la Patria.

