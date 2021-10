Juan Manuel, corazón para la comunidad en Contramaestre

En el año 1960, Cuba , primer país libre de América Latina, recibía constantemente la agresión de enemigos externos, en el intento de derrocar la naciente Revolución del pueblo y para el pueblo. Los ataques terroristas mantenían en vilo a la población, propagación de plagas y enfermedades introducidas al país, violaciones del espacio aéreo y sobre todo el deseo, hoy presente, de desestabilizar política, económica y socialmente a Cuba. El 28 de septiembre de 1960 Fidel del Castro fundó los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).





