Jóvenes en Contramaestre hasta la victoria siempre

Los jóvenes han sido la vanguardia en la construcción de la sociedad socialista cubana. En el municipio Contramaestre los dos últimos años las nuevas generaciones se han impuesto a los rigores de la pandemia, y las carencias de la guerra económica, para demostrar que esta también es una generación que sabe conducirse “Hasta la victoria siempre”.

Los jóvenes de Contramaestre se han encontrado a sí mismos como seres socialmente activos en medio de la pandemia por Covid-19.

Las experiencias que ellos han protagonizado en uno de los periodos más complejos para el país les ha dado la oportunidad de madurar humanamente, aportando allí donde más se necesitaba del empuje y el vigor de los pinos nuevos.

Van quedando atrás los duros meses de aislamiento social y poco a poco, sin exceso de confianza, se van incorporando a los estudios, van poblando nuevamente las aulas, las calles, los espacios de habitual encuentro.

Es una fuerza impresionante que legitima la convicción de no fallarle a la revolución y aportar en la construcción del socialismo. En los centros de aislamiento, hospitales y cuerpos de guardia está su testimonio.

En Contramaestre, donde la actividad productiva agropecuaria es el fuerte de la economía, se han virado para la tierra y allí se convirtieron en los principales animadores de memorables jornadas productivas.

En el trabajo social se han convertido en líderes de proyectos para apoyar a niños con enfermedades crónicas y personas y familias vulnerables. Se le ve creciendo como seres humanos haciendo más grande la obra socialista de la que son hijos.

A la cultura no les falta su talento y creatividad, llevando a barrios y comunidades la alegría y el buen gusto. Y cuando hizo falta el hombro de los jóvenes para juntos hacer una vacuna, no faltó la decisión y la identificación con aquella convicción guevariana de “Hasta la victoria siempre”.

