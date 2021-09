Presidente de Cuba defendió en ONU un mundo más justo y equitativo

Naciones Unidas, 20 sep (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó hoy a las Naciones Unidas a trabajar juntos por un orden mundial más equitativo, justo y democrático en el que nadie quede atrás.

El mandatrio participó vía online en el segmento de alto nivel de la Asamblea General, específicamente en el Momento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El jefe de Estado subrayó que para la gran mayoría de países los ODS no parecen alcanzables en menos de una década.

‘Un orden internacional injusto y antidemocrático es la causa de las desigualdades y la exclusión que hoy enfrentan las grandes mayorías en un escenario agravado por los devastadores efectos de la pandemia de Covid-19‘, puntualizó.

Díaz-Canel enfatizó que mientras prevalezca ese orden mundial, las metas más nobles seguirán siendo una quimera.

También recordó que Cuba asumió los 17 compromisos de los ODS conciente ‘de los grandes desafíos que nos impone la condición de un Estado insular en desarrollo y el impacto del férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos’.

En este sentido, denunció nuevamente ante ese organismo multilateral que el asedio de Washington, recrudecido durante la pandemia, constituye el principal freno a los esfuerzos del país por avanzar en su desarrollo económico-social y en la implementación de la Agenda 2030.

No obstante, ratificó la voluntad de construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.

El mandatario reiteró el compromiso con la Agenda 2030 y especificó que la nación antillana impulsa el desarrollo integral y pleno de los seres humanos, con énfasis en la equidad y mayores niveles de vida de la población.

‘Cuba continuará promoviendo la innovación, la investigación científica y la construcción de alianzas entre los diversos actores de la sociedad como herramientas imprescindibles para la recuperación y el progreso’, señaló.

Agregó que la isla mantiene su intención de compartir experiencias con otras naciones en el marco de la colaboración Sur-Sur.

De otra parte, abogó por un multilateralsimo renovado y fortalecido, por la cooperación solidaria y la búsqueda de soluciones globales a los problemas comunes.

‘Construir el mundo que soñamos es una tarea descomunal pero posible, si renunciamos al egoísmo y trabajamos de conjunto por transformar el injusto orden internacional actual en uno más justo, democrático y equitativo en el que por fin, nadie quede atrás’, enfatizó.

La reunión en la que participó Díaz-Canel proporciona a los líderes del mundo una plataforma para mostrar los planes, acciones y soluciones que se necesitan con el fin de enfrentar la pandemia de Covid-19 y encaminar al mundo hacia el logro de los ODS.

(Tomado de PL)