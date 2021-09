Cuba llama a diseñar estrategias de apertura gradual de servicios

La Habana, 21 sep (Prensa Latina) El Gobierno de Cuba convocó a diseñar una estrategia de apertura gradual de los servicios a la población, ante la disminución de casos diarios de Covid-19 y el avance de la vacunación.

Además, el primer ministro del país, Manuel Marrero, llamó a revisar el horario de la limitación de movimiento, seleccionar los establecimientos que van a prestar servicios y hacer la certificación de los mismos por las autoridades correspondientes.

Durante la reunión habitual del grupo de trabajo para el enfrentamiento de la Covid-19 en Cuba, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que septiembre mantiene una disminución en el promedio de casos positivos por día, inferior en un 7,8 por ciento con respecto a agosto.

‘Los mayores niveles de transmisión se han concentrado en las provincias de Pinar del Río, Sancti Spíritus, Holguín y La Habana que representan el 51 por ciento del total de los confirmados’, señaló el titular.

Marrero instó a reforzar las medidas de protección en aquellos territorios donde se mantienen altos índices de incidencia de la enfermedad y pidió acelerar la vacunación de la población.

En la reunión también se abordó la situación actual de la distribución de oxígeno medicinal y los medicamentos en las instituciones de salud.

Recientemente, las autoridades del país aseguraron que la vacunación contra la Covid-19 en Cuba ya abarca todo el territorio nacional, avanza según lo previsto y constituye una de las tareas más importantes de la nación.

Según Portal Miranda, el grupo que ha recibido una primera dosis de inmunógenos constituye el 68,9 por ciento de la población.

Por otro lado, quienes alcanzaron la segunda inyección superan el 47 por ciento y los que llegaron a la tercera y última representan más del 40 por ciento de los habitantes del archipiélago.

(Tomado de PL)