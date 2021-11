Contramaestre desarrolla asambleas demostrativas del ejercicio del poder del pueblo

Desde este 10 de noviembre del 2021 , y por el consejo popular de Baire, toma curso en Contramaestre el desarrollo de las reuniones demostrativas o pilotos, inscriptas en el cronograma del Tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el actual 17 período de mandato de los Órganos Locales del Poder Popular.

Al cierre de la jornada de este 15 de noviembre, unas 32 reuniones con este fin se han materializado en el territorio, todas avaladas como demostrativas en los consejos populares de Baire, Maffo-Moscú, Frank País, Laguna Blanca y Patricio Lumumba. Y es que en cada uno de sus escenarios, los electores han ido para respaldar el ejercicio del poder del pueblo, y para desde la comunidad continuar apegados a la obra de la Revolución cubana.

Nuestra gente, esa que construye, aporta a la sociedad y defiende este terruño del oriente de Cuba, es vasta conocedora de las adversidades que ha deparado la Covid-19 y el férreo bloqueo norteamericano contra la Isla, de ahí que no haya resultado ajeno ni extraño escuchar las voces para con la razón defender nuestro Escudo y Bandera, ante los intentos de los enemigos alentados y pagados por el gobierno de los Estados Unidos desestabilizar el proceso revolucionario cubano.

Como se trata de encuentros en los que rinde cuenta el delegado, quien con el sufragio popular representa los intereses de los habitantes de la demarcación en la que por ley ejerce competencia, se habla también de insatisfacciones. Entre estas, muchas inherentes a situaciones laceradas por la carencia de recursos materiales y financieros y otras que asume el barrio para resolverlas, pero todas con un voto de confianza en que serán evaluadas y atendidas en el camino hacia la autonomía municipal en Contramaestre.

Contramaestre desarrolla el tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores. Se trata de encuentros vecinales, que como expresión del ejercicio democrático participativo característico del sistema político cubano, abarcarán a los 13 consejos populares de la jurisdicción, con un total de 683 asambleas al término del 14 de diciembre del corriente 2021 como lo recoge el cronograma de esta edición.

