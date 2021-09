Contramaestre puede aspirar a más

El recinto del teatro del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Contramaestre, resultó pequeño este fin de semana, para tratar de albergar la amplia magnitud de los análisis y reflexiones sobre cómo aspirar a más Socialismo y prosperidad a costa de mayor exigencia administrativa, un control y supervisión más amplio por parte de la organización política y la estrecha coordinación en el actuar de los factores administrativos de este territorio.

La presencia del Comandante de la Revolución y Vice Primer Ministro cubano Ramiro Valdés Menéndez en Contramaestre, promovió importantes reflexiones sobre temas vitales para los contramaestrenses, tales como: la necesidad de eliminar a los llamados “coleros” que tanto daño provocan a la economía interna, la deficiente actuación del Comité de Contratación de productos agrícolas y el imperativo de hacer producir más la tierra para bajar los precios de los alimentos.

Valdés Menéndez, en intercambio franco y abierto con directivos administrativos y dirigentes políticos de Contramaestre así como con la dirección política del territorio, alertó sobre la necesidad de frenar los incorrectos manejos de los mecanismos de la oferta y la demanda, para evitar que en las placitas y mercados del municipio haya desabastecimiento mientras que en los puntos de venta particulares florezcan hermosas muestras de viandas, hortalizas, vegetales y granos.

Durante la visita del Comandante de la Revolución a Contramaestre, se dio respuesta a los señalamientos de una reciente visita partidista al municipio, a las críticas e insatisfacciones de la población y se explicó cómo la Fábrica de Helados local otrora paralizada, ya inició producción. Al respecto se reveló la responsabilidad de la subordinación provincial, con que no se cuente con un frigorífico capaz de dar la terminación de congelación óptima al producto alimenticio.

Durante su visita a Contramaestre, acompañando al Comandante Ramiro; como cariñosamente le conoce el pueblo cubano; las doctoras Carilda Peña García y María Eugenia García; viceministra de Salud Pública y Directora Provincial en Santiago de Cuba respectivamente, coincidieron en que a pesar del esfuerzo sobrehumano realizado, el sistema de Salud Pública en Contramaestre está en condiciones de ostentar mejores resultados en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19.