Listo Contramaestre para ejercitar la democracia participativa

En Contramaestre, con las mejoras de los indicadores epidemiológicos en la prevención y enfrentamiento a la Covid 19, la Asamblea Municipal del Poder Popular pone solidez a los preparativos para materializar a totalidad el cronograma de reuniones de vecinos y a su vez, ejercitar nuevamente lo que distingue al sistema político cubano: la democracia participativa.

Lo anterior responde al desarrollo entre el 10 de noviembre y el 23 de diciembre del 2021 del el Tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, correspondiente al Décimo séptimo período de mandato de los Órganos Locales del Poder Popular.

Es criterio de los delegados ante Órgano de dirección del Estado en esta jurisdicción del oriente de Cuba, que en estos tiempos que precisan hacer gala de la unidad popular , la edición del diálogo transparente y abierto en las demarcaciones volverá a validar, lo dicho por nuestro Eterno Fidel: “el poder del pueblo, ese sí es poder”.

Como garantía de la calidad a imprimir a l los centenares de reuniones de vecinos, que abarcarán a los 13 consejos populares de Contramaestre, y a un total de 161 circunscripciones, ha resultado abarcadora la etapa de preparación liderada por la dirigencia del gobierno local.

Delegados reunidos en la décimo quinta sesión extraordinaria para la preparación del proceso de rendición de cuenta.

Dionisio Rodríguez Rego , delegado por la circunscripción 79, en el asentamiento rural ¨La Sociedad¨, y presidente del consejo popular de Ruta Martiana pone énfasis en la necesidad de que direcciones administrativas como Comercio Minorista, Salud pública y la Distribuidora de Medicamentos (ENCOMED) , respondan a los planteamientos pendientes del primer proceso del actual mandato, en lo esencial, el referente al suministro de las almohadillas sanitarias.

Dionisio Rodríguez Rego (Delegado circunscripción 79)

Reclamos acerca de la agilidad que demanda la atención a las recurrencias de pobladores en las montaña de “La Torcaza”, fueron secundados por Edilberto Pérez Barbán , delegado de la 149 en Limoncito, aludiendo que tras el largo período de aislamiento social a causa de la Covid-19, toca a direcciones administrativas de Educación y Aguas Turquino, con instalaciones enclavadas en esta zona, comprobar el estado actual de estas , teniendo en cuenta la reapertura de servicios .

Por su parte, Mariza Ávila Rodríguez , quien representa en el actual 17 período de mandato a la circunscripción 60, en el consejo popular de Los Negros aboga por la calidad en la respuesta a los planteamientos incluidos en el plan de la economía, tomando como referencia que en la comunidad que representa no se concluyó el mejoramiento al camino La Guaja, de ahí que considera aún, este tema como pendiente de solución a decir de los electores de la demarcación.

Toca a las puertas el Tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el actual Décimo séptimo período de mandado de los Órganos Locales del Poder Popular. En esta materia la dirección del gobierno cubano es puntual y exacta: se impone romper formalismos, que cada cual haga lo que le toca y l que os problemas del barrios se enfrenten y resuelvan con el concurso popular.



