Contramaestre confirmó que Cuba vive

El pueblo de Contramaestre se vistió de nuevo de verde olivo y desarrolló con entusiasmo y dedicación las dos jornadas del Día Nacional de la Defensa. En este territorio, los ejercicios principales se concentraron en la demarcación de Maffo–Moscú, cuyos habitantes de todas las edades confirmaron que Cuba vive en paz, pero alerta a los intentos de subvertir el orden interior y la tranquilidad ciudadana.

Autoridades del Consejo de Defensa Municipal, encabezados por su Presidente, José Ángel Labrada Castillo, recorrieron la amplia geografía de Maffo durante la mañana de este sábado e intercambiaron animadamente con su población, con los estudiantes de el Preuniversitario Antimonio Santiguo García y los pioneritos de escuelas primarias que asistieron a las actividades de preparación para la defensa de la patria.

Decenas de entidades económicos se incorporaron también a la preparación de sus colectivos laborales para impulsar tareas que precisan de multiplicar esfuerzos en medio de las carencias actuales de nación cubanas, y entre ellas se destacó la Empresa de Beneficio de Café para la Exportación Rolando Ayub Elías.

Las entidades que se integran al dispositivo de defensa municipal desarrollaron actividades de atención a presuntos heridos por bombardeos, demostraron como se aplican las técnicas de la medicina natural y la acupuntura en condiciones de campaña y mostraron ejemplos de producciones alimentarias sobre la base de la harina de yuca y boniato.

El intercambio del Presidente del Consejo de Defensa Municipal en Contramaestre con estudiantes y profesores de instalaciones educacionales de Maffo–Moscú abarcó la necesidad de fortalecer el debate en torno a la historia de la localidad y de Cuba, sobre la vida de los mártires de la patria y la urgencia de fortalecer los valores que deben caracterizar a un joven cubano que ame a su país.

