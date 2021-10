Enorgullecido Gobierno de Contramaestre por la obra de Alcides

En Contramaestre, la celebración del Aniversario 45 de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular enaltece la obra de los que han cumplido con entereza la misión dada por el pueblo para representarlo y defender sus intereses, como es el caso de Alcides García Áreas.

Para orgullo de este territorio del oriente de Cuba, García Áreas es uno de esos fieles que representó al gobierno desde la circunscripción, hasta la Asamblea Nacional, como diputado.

Intenso resultó el bregar de este hombre de campo en Ruta Martiana para conjugar su condición de presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios ¨Ciro Redondo¨ y de delegado por unos 14 mandatos consecutivos, sin menguar en su condición de revolucionario íntegro, de padre de familia y de líder comunitario.

Pese a su avanzada de edad y salud quebrantada nos permitió con la sonrisa que lo caracteriza, rememorar pasajes de su larga trayectoria, aunque en esta ocasión se había despojado de su guayabera y sombrero, sus prendas preferidas. Hablamos con quien supo ganarse el Título de Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo.

De pronto, Alcides quiso hacernos muchas historias, claro, hoy su memoria no lo permitía . Pero no cabe duda de que Alcides García Áreas exhibe en la sala de su morada, en Maffo, la Placa Aniversario 110 del Grito de Baire y el Escudo de la provincia de Santiago de Cuba.

Para el padre fundador del gobierno de Contramaestre ahora su oratoria es entrecortada pero sin dejar de hacer mención a sus dos hijas y esposa, a quienes agradecen la fuerza y constancia en tantos años, cuando fungió como delegado y puro conductor de los campesinos en Guayacanes.

Su talla: corpulenta y conservada pese a sus más de ocho décadas de vida sigue como ejemplo de un verdadero consagrado a la obra de la Revolución, y lo ratifica, “hasta que muera¨. Por eso, bien ganada tiene también las Medallas, Hazaña Laboral, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, Fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, (ANAP), y de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). También mereció la Romárico Cordero y 28 de Septiembre así como el Reconocimiento “Con el Esfuerzo de Todos Venceremos,” por parte de la dirección partidista en la provincia santiaguera.

Así de intensa ha sido la ejecutoria de este padre fundador del gobierno de Contramaestre, un territorio que a 45 años de la fundación de los Órganos Locales del Poder Popular se siente enorgullecido de quien desde el pueblo y para el pueblo fungió como el delegado Alcides García.

